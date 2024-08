Es erwartet uns am 2. August 2024 ein Tag höchster sommerlicher Annehmlichkeit in Cala Rajada. Sorgfältig ermittelte Prognosen versichern uns ein Wetter mit angenehmer Helligkeit und Wärme, die den Tag ideal für Außenaktivitäten machen. Die deutliche Präsenz der Sonne und der beinahe klare Himmel sorgen für einen optimalen Tag für Strandliebhaber und Wassersportenthusiasten. Lassen Sie uns nun die Details dieser erfreulichen Prognose betrachten.

Temperaturen: Sanfte Bräune statt sengende Hitze

Morgendämmerung begrüßt uns mit einer milden Temperatur von 25.97 °C, welche den idealen Ausgangspunkt für einen energischen Start in den Tag darstellt. Am Tage steigt das Thermometer moderat an auf 28.15 °C, was einen angenehmen Wärmezustand für jede Art von Outdoor-Aktivität bietet. Am Nachmittag wird die Höchsttemperatur mit 28.23 °C erreicht. Sobald die Sonne untergeht, kühlt es auf behagliche 26.38 °C ab, was perfekt ist, um einen erfrischenden Spaziergang am Strand oder einen gemütlichen Drink auf einer Terrasse zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: Tropische Wärme

Ungeachtet der tatsächlich gemessenen Temperaturen, spielt das thermische Gefühl eine zentrale Rolle in unserem Wohlbefinden. Morgens wird es wie 25.97 °C empfunden, was ein ausbalanciertes Klima für die ersten Stunden des Tages darstellt. Am Tag und Nachmittag erhitzt sich die Atmosphäre auf gefühlte 30.42 °C und 30.83 °C, was uns ein Gefühl von tropischer Wärme verleiht. Letztlich kühlt es in der Nacht auf gefühlte 26.38 °C, was eine gemütliche Nacht unter freiem Himmel ermöglicht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein sanftes Lüftchen

Der atmosphärische Druck liebt bei 1009 hPa, was ein angenehmes Klima versichert. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 66% hält die Umgebung frisch und komfortabel. Der Wind weht mit einer sanften Geschwindigkeit von 4.78 m/s aus Richtung 122°, und Böen erreichen 4.46 m/s. Dies garantiert eine sanfte Meeresbrise, die den Tag noch erholsamer macht. Zudem beträgt die Wolkendecke 13% und die Regenwahrscheinlichkeit ist 0%, was den Tag zu einem nahezu perfekten Strandtag macht.

Alles in allem, lassen Sie uns diesen sonnigen Sommer in Cala Rajada genießen. Nutzen Sie diesen Tag, um die Schönheit der Umgebung zu erkunden, das azurblaue Meer zu beobachten oder einfach nur die Sonne zu genießen.