Am 5. August 2024 verspricht Palma, Mallorcas pulsierende Hauptstadt, erneut einen Tag voller Sonnenschein und klassischer mediterraner Wärme. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 23,15°C in den frühen Morgenstunden und Spitzenwerten von 31,29°C am Mittag. Wegen des erwarteten klaren Himmels gibt es keine Anzeichen für Regen. Hinzukommt eine angemessene Luftfeuchtigkeit von 47% und ein moderater Wind.

Die Temperaturen: Eine genaue Aufschlüsselung Beginnen wir den Tag mit milden 23,15°C in den Morgenstunden, bevor die Temperaturen rasch auf 30,98°C um die Mittagszeit klettern. Der Höhepunkt wird in den frühen Nachmittagsstunden erreicht, wobei die Thermometer auf 31,29°C klettern. Mit dem Sonnenuntergang kühlt es sich auf behagliche 25,28°C ab, perfekt für einen entspannten Abendspaziergang oder ein Essen im Freien. Gefühlte Temperaturen: Was man wirklich spürt Die meteorologischen Messungen geben nur einen Teil der Geschichte wider. Was zählt, ist das tatsächlich gefühlte Wetter, hervorgerufen durch Luftfeuchtigkeit, Wind und andere Faktoren. Am 5. August 2024 wird man in Palma morgens möglicherweise 23,61°C fühlen, tagsüber leichte 32,02°C, nachmittags 30,79°C und in der Nacht 25,82°C. Bereiten Sie sich also auf einen angenehmen, warmen Tag in Palma vor. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Faktoren Zum Komplettieren des Wetterbildes sollten wir die anderen wichtigen meteorologischen Informationen nicht vergessen. Der atmosphärische Druck wird bei 1013 hPa liegen. Trotz der Hitze bleibt die Luftfeuchtigkeit moderat mit einer erwarteten Rate von 47%. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 4,61 m/s aus einer Richtung von 205º wehen, mit Böen bis zu 3,65 m/s. Der Himmel wird klar und wolkenfrei sein, mit einer fast nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit.