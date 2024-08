Die idyllische Ortschaft Sóller auf Mallorca erwartet am 05. August 2024 ein sonniges und angenehm warmes Wetter, die Temperaturen pendeln zwischen 23 und 33,11 Grad Celsius. Es ist ein optimaler Tag, um in der Sonne zu entspannen, sich in der mallorquinischen Kultur zu baden und die lokalen Köstlichkeiten zu genießen. Ganz ohne Zweifel, das Wetter spielt für einen unvergesslichen Tag in Sóller mit.

Temperaturen: Von angenehm mild bis herrlich warm Morgens können sich Einheimische und Besucher auf eine milde Temperatur von 23ºC freuen, die sich im Tagesverlauf bis auf warme 32.5ºC erhöht. Am Nachmittag bleibt es mit etwa 31.2ºC schön warm, bevor es in der Nacht auf immer noch angenehme 24.91ºC abkühlt. Perfekte Bedingungen für alle, die ihren Tag im Freien verbringen möchten. Gefühlte Temperaturen: Komfortabler thermischer Genuss Trotz der bereits angenehmen tatsächlichen Temperaturen, bietet das thermische Gefühl noch einen extra Anreiz, den Tag im Freien zu verbringen. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 23.42ºC, steigert sich im Laufe des Tages auf 33.21ºC und bleibt am Nachmittag mit 32ºC noch recht warm. Nach Sonnenuntergang lässt die gefühlte Temperatur nur geringfügig auf 25.36ºC nach. Eine laue Sommernacht auf Mallorca - was könnte schöner sein? Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ideale Bedingungen für einen Tag im Freien Abgerundet wird das perfekte Sommerwetter durch ideale atmosphärische Bedingungen. Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa bei einer erfrischenden Luftfeuchtigkeitsrate von 41%. Der Wind weht mäßig mit 2.51m/s aus Westrichtung (262º), mit Böen von bis zu 2.23m/s. Bei einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem sorglosen Tag unter dem strahlend blauen Himmel Mallorcas also nichts im Wege.