Eines steht fest: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite auf unserer schönen Insel Mallorca. In Alcúdia erwarten wir am 5. August 2024 ideales Urlaubswetter. Mit minimaler Temperatur von 24,78ºC und Höchsttemperaturen bis zu 31,61ºC verspricht der Tag ein Hochgenuss für alle Sonnenanbeter werden.

Erfrischender Morgen und ein heißer Tag

Mögen Sie es, den Tag mit einem erfrischenden Spaziergang am Strand zu beginnen? Am Morgen erwartet uns eine angenehme Temperatur von 24,78ºC. Sobald die Sonne aufgeht, steigt das Quecksilber stetig an und erreicht seinen Höhepunkt bei 30,46ºC. Am Nachmittag bleibt es mit 30,47ºC weiterhin warm, und auch in der Nacht kühlt es nur auf 26,85ºC ab. Das verspricht laue Sommerabende unter Mallorcas Sternenhimmel.

Das gefühlte Thermometer: Heiß, heißer, Alcúdia

Durch die Einwirkung der Sonneneinstrahlung kann sich das Wetter tatsächlich noch heißer anfühlen. Morgens beträgt die gefühlte Temperatur 25,35ºC, im Laufe des Tages steigt sie auf 32,29ºC und am Nachmittag sogar auf 32,9ºC. Auch nachts bleibt es mit einer gefühlten Temperatur von 28,46ºC sommerlich warm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die Fakten

Der atmosphärische Druck zeigt sich stabil bei 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 53%. Ideal also, um einen Tag im Freien zu verbringen und das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen. Zudem weht ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,02 m/s aus Richtung 70º und Böen von 4,58 m/s. Die Wolkendecke bleibt offen, denn sie beträgt 0%, und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Einfach ein perfekter Tag in Alcúdia!