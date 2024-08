Wenn der vorhergesagte klare Himmel sich heute über der wunderschönen Stadt Cala Millor auftut, können Sonnenanbeter, Strandbummler und Urlauber gleichermaßen ihre Pläne in vollen Zügen genießen. Mit optimalem Wetter in Cala Millor für den 05. de August können wir einen herrlichen Tag auf der sonnigen Insel Mallorca erwarten.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen in Cala Millor gestalten sich heute wie folgt: Im Morgengrauen starten wir mit milden 23.97ºC und steigen zum Mittag auf angenehme 27.93ºC an. Der Nachmittag wird das Thermometer auf 28.55ºC klettern lassen, während die Nacht in erfrischenden 25.78ºC ausklingt. Die maximale Temperatur, die heute erreicht wird, beträgt dabei 29.2ºC.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Aber wie wir alle wissen, ist das Wetter nicht nur eine Frage der Zahlen, sondern auch, wie es sich anfühlt. Das thermische Empfinden heute in Cala Millor wird sehr mild sein. Morgens werden wir ein Gefühl von 24.35ºC haben, während der Tag uns eine gefühlte Temperatur von 29.35ºC beschert. Der Nachmittag wird das Thermometer auf gefühlte 30.29ºC treiben, und die Nacht hält mit angenehmen 26.27 ºC bereit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wenden wir uns jetzt den übrigen Wetterelementen zu. Der Atmosphärendruck beträgt heute in Cala Millor 1013 hPa. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent bleibt die Luft angenehm und nicht zu trocken. Der Wind weht aus Richtung 149º mit einer Geschwindigkeit von 6.26m/s und mit Böen von bis zu 6.29 m/s. Keine Sorge, Regenschirme werden Sie heute nicht benötigen - die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%.

Genießen Sie diesen herrlichen Tag in Cala Millor, der uns das großartige mediterrane Klima Mallorcas voll und ganz erleben lässt!