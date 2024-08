Port d'Andratx, eines der schmuckvollen Küstenjuwele Mallorcas, erwartet heute eine Extraportion sommerlicher Wärme. Ein sorgfältig präparierter Wetterbericht zeigt die konstante Wärme und spricht eine deutliche Sprache: Der Himmel bleibt klar, keine Wolke trübt den Sonnenstrahl, und der Wind zeigt sich nur von seiner sanften Seite. Die Luftfeuchtigkeit bleibt in komfortablen Zonen und der Luftdruck stabil. Es ist das Urlaubswetter, von dem jeder Besucher träumt.

Temperaturen: Stabilität ist angesagt

Es ist Sommer in Port d'Andratx und die Temperaturen bewegen sich zwischen 25,93 °C und 28,56°C. Die Frühaufsteher starten ihren Tag bei angenehmen 25,93°C. Sobald die Sonne in ihrer vollen Pracht erscheint, klettert das Thermometer auf 28,09°C und bleibt mit 28,06°C am Nachmittag fast konstant. Die Abendstunden locken mit einer milden Abkühlung auf 26,71°C.

Gefühlt herrscht pure Sommervitalität

Das Gefühl argumentiert für extreme Urlaubsfreuden. Morgens liegen wir bei einer gefühlten Temperatur von 26.54°C. Diese steigt im Laufe des Tages auf erfrischende 30,18°C an und erreicht nachmittags ihren Höhepunkt mit 30,65°C. Die Nachtstunden beglückwünschen die Sinne mit einer anmutigen 28,81°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichtigkeit des Sommers

Die Atmosphärenbedingungen bieten einen perfekten Hintergrund für dieses idyllische Gefühl. Ein stabiler atmosphärischer Druck von 1013 hPa und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 65% prägen das Bild. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.83m/s aus der Richtung 168° und erreicht in Böen 5.09m/s. Keine Wolke verirrt sich in das strahlend blaue Firmament und das Wort Regen bleibt ein reiner Begriff des Wörterbuchs. Der Sommer triumphiert in seiner vollen Vitalität über Port d'Andratx.

Denken Sie daran, Sonnencreme aufzutragen und genießen Sie diesen wunderschönen Sommertag in vollen Zügen!