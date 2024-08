Santanyí, eines der malerischsten Städtchen auf der Insel Mallorca, wird am 5. August 2024 einen weiteren aufmerksamkeitswürdigen Tag mit optimalen Wetterbedingungen aufweisen. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für diesen speziellen Tag werfen, mit besonderem Augenmerk auf Temperaturen, gefühlte Temperaturen und weitere Wetterbestandteile wie Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit.

Geplante Temperaturen

Beginnen wir mit den Temperaturen. Der Morgen kennzeichnet sich bei angenehmen 24,04°C, die im Laufe des Tages auf einen erwarteten Höhepunkt von 29,65°C steigen. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 28,74°C ab und in der Nacht könnnen Sie eine angenehme Temperatur von 25,72°C erwarten. Strahlende Sonnenstrahlen und ein klarer Himmel werden Ihr typisches mallorquinisches Ambiente komplementieren.

Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, sagt die gefühlte Temperatur oft mehr über unseren Komfort aus, als die tatsächliche Temperatur. Der Morgen beginnt mit 24,51°C gefühlter Temperatur. Am Tag steigt dieser Wert auf 31,15°C, bevor es sich auf 30,19°C am Nachmittag abkühlt. Im Laufe der Nacht werden Sie eine Temperatur von etwa 26,28°C fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die zusätzlichen Wetterinformationen sind genauso vielversprechend. Der Atmosphärendruck liegt bei soliden 1013 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 54%. Ein mäßig starker Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,73 m/s wird aus der Richtung 190° wehen, mit Böen von bis zu 4,35 m/s. Und als Sahnehäubchen: Die Wolkendecke bleibt bei null - also klare Aussicht - und die Chance für Regen? Ebenfalls bei null Prozent!

Damit wäre eines sicher: Santanyí wird am 5. August 2024 der perfekte Ort sein, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Genießen Sie den klaren blauen Himmel, fühlen Sie die sanfte Brise und lassen Sie sich vom Charme dieser wunderbaren Stadt bezaubern. Bis bald in Santanyí.