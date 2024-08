In der idyllischen Stadt Palma ist ein weiterer herrlicher Sommertag zu verzeichnen. Für den 6. August 2024 erfreut sich Mallorca an klarem Himmel, milden Temperaturen und einer erfrischenden Brise, die den heißen Tag angenehm macht. Ob es sich um einen Tag in der Sonne am Strand, einen Einkaufsbummel durch die Altstadt oder um eine schöne Fahrradtour am Paseo Marítimo handelt, das Wetter wird aller Voraussicht nach optimal sein.

Temperaturen: Echte Sommerwerte Beginnen wir unseren heutigen Wetterbericht mit einem Blick auf die Temperaturen. Starten werden wir mit milden Morgenstunden um 23.69ºC. Wenn dann die Sonne an Höhe gewinnt, wird auch das Thermometer steigen und den Höhepunkt von 31.77ºC um die Mittagszeit erreichen. Der Nachmittag kühlt dann langsam wieder auf annehmbare 29.85ºC ab, während die Nachttemperaturen bei etwa 25.61ºC liegen werden. Gefühlte Temperaturen: Sommerliche Hitze erwartet Wie wir alle wissen, sind die eigentlichen Temperaturen nur die halbe Miete. Die gefühlte Temperatur, welche Wind, Feuchtigkeit und Sonnenintensität berücksichtigt, gibt oft ein akkurateres Bild vom Wetter. So wird es sich morgens schon bei 24.1ºC warm anfühlen, bevor es tagsüber auf 32.49ºC klettert. Für den Nachmittag ist eine gefühlte Temperatur von 31.14ºC vorhergesagt, die dann in eine gemütliche Nachttemperatur von 26.05ºC übergeht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekte Bedingungen Aber ein herrlicher Tag in Palma wäre nicht vollständig ohne einen Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Der atmosphärische Druck liegt voraussichtlich bei 1012 hPa, und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 43%. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 4.2 m/s aus Richtung 191º. Böen können zeitweise auf bis zu 3.22 m/s hochgehen. Beeinträchtigungen oder wetterbedingte Probleme sind nicht zu erwarten. Um es zusammenzufassen, freuen Sie sich auf einen strahlenden Sommertag in Palma. Genießen Sie das Wetter, den Sonnenschein und die Schönheit dieser herrlichen Insel.