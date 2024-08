Für alle, die das Glück haben, in Sóller, einem malerischen Städtchen auf unserer schönen Insel Mallorca, zu sein, hält der 6. August 2024 sonnige Aussichten bereit. Mit Temperaturen bis zu 34.62ºC und strahlendem Sonnenschein dürfte dieser Tag frei von jeder Regenwahrscheinlichkeit sein und sich perfekt für jede Art von Außenaktivität anbieten. Machen Sie sich bereit für einen Tag mit intensiver mallorquinischer Sommersonne, einer frischen Brise und niedriger Luftfeuchtigkeit.

Temperaturen: Von mild bis hitzig

Der Morgen startet schon behaglich warm mit erwarteten 23.92ºC. Bei Tageslicht steigt das Quecksilber dann auf satte 33.61ºC an. Am Nachmittag bleibt es bei immer noch warmen 31.27ºC, bevor die Temperaturen bei Nacht auf angenehme 25.17ºC abfallen. Die Temperaturen reichen also von einer minimalen Temperatur von 23.88ºC und erreichen ein Hoch von beeindruckenden 34.62ºC. Packt eure Sonnenbrillen, Sonnencremes und Hüte ein, der Sommer gibt hier auf Mallorca Vollgas.

Gefühlte Temperaturen: Fast wie die echten Zahlen

Aber wie fühlt sich das alles wirklich an, fragen Sie sich? Nun, der morgendliche Start wird sich bei 23.96ºC sehr wohl fühlen, fast identisch mit der tatsächlichen Temperatur. Tagsüber ist das Thermometer bei 33.88ºC etwas präsenter, etwas wärmer als die tatsächliche Temperatur. Und am Nachmittag und in der Nacht? Nun, mit Werten von 31.75ºC und 25.47ºC bleibt das Gefühl konstant und nahe an den gemessenen Werten. Es darf also von einem heißen, aber äußerst angenehmen Tag ausgegangen werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Atmosphärendruck liegt für den Tag bei 1012 hPa, was als ein stabiles Wetterzeichen gilt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 36% dürfen wir uns auf einen ungewöhnlich trockenen Tag freuen. Genau richtig, um die Mallorca-Sonne auszukosten, ohne ins Schwitzen zu kommen. Der Wind wird auf 2.27m/s mit Windrichtung 234º und Böen von 2.72 m/s wehen. Die ideale Brise, um die sommerlichen Temperaturen etwas abzukühlen.

Ganz egal, ob Sie nur entspannen oder die schöne Natur und das Städtchen Sóller erkunden möchten, der Tag wird ideal dafür sein. Und vergessen Sie nicht, die mallorquinische Küche zu genießen, ein Glas erfrischenden Sangria inklusive. Genießen Sie Ihr Wetter in Sóller am 6. August 2024!