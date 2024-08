Ob Boat-Tour, Sightseeing oder einfach nur entspannen am Strand - das Wetter in Alcúdia hat heute für jeden etwas zu bieten. Mit einem wolkenlosen Himmel und angenehmen Temperaturen erwartet die Einwohner und Gäste der malerischen Hafenstadt auf Mallorca ein idealer Sommertag. Hier eine Detailanalyse der Wettervorhersage:

Temperaturen auf einen Blick

Heute morgen starten wir mit erfrischenden 25,36ºC in den Tag. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf eine Höchsttemperatur von 32,57ºC. Während der Mittagszeit dürfen wir uns auf herrliche 31,75ºC freuen und der Nachmittag wird nur wenig abkühlen, mit 32,43ºC. In der Nacht hält das angenehme Sommerklima an, mit einer erfreulichen Temperatur von 27,01ºC.

Gefühlte Temperaturen

Unser Körper interpretiert die Temperaturen allerdings ein wenig anders. Am Morgen fühlt es sich ähnlich an wie die tatsächliche Temperatur, bei 25,7ºC. Tagsüber erleben wir allerdings einen kleinen Hitzeboost, mit gefühlten 33,04ºC. Am Nachmittag, zur heißesten Zeit des Tages, fühlt es sich sogar an wie 34,18ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf gefühlte 28,39ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die anderen meteorologischen Faktoren sind heute ebenfalls auf unserer Seite. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1012 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 46%. Für eine angenehme Brise sorgt der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 5,35m/s aus 155º weht. Gelegentliche Böen erreichen dabei bis zu 7,21m/s. Das ermöglicht ideale Bedingungen für Wassersportler, wie Surfer oder Segler. Die Wolkendecke ist nahezu nicht existent, mit nur 1%, folglich ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Fazit des Tages: Sonnenanbeter und Wassersportler kommen heute in Alcúdia voll auf ihre Kosten. Also nichts wie raus an die frische Luft und den traumhaften Tag genießen!