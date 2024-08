Ruhiges, sonniges Wetter dominieren das Wetterbild in Cala Millor am 06. August 2024. Mallorcas beliebter Ferienort lockt mit einer fast ungetrübten Sommersonne, angenehmen Temperaturen und einem Hauch von Meeresbrise. Reisende und Einheimische können sich freuen, denn die Regenwahrscheinlichkeit ist quasi null! Die optimale Situation, sich genüsslich am Strand niederzulassen und das mediterrane Klima in vollen Zügen zu genießen.

Temperaturen: Angenehme Werte erwarten uns Die erwarteten Temperaturen bewegen sich in einer angenehmen, sommerlichen Bandbreite. Es wird eine minimale Temperatur von frischen 24.41ºC erwartet, während die Temperaturen im Laufe des Tages bis zu einem Maximum von 29.09ºC klettern. Der Tag startet mit 24.48ºC am Morgen, erwärmt sich auf 28.41ºC und kühlt am Nachmittag leicht auf 27.74ºC ab. Die Nacht bringt angenehme 25.5ºC - perfekt für einen abendlichen Spaziergang an der Küste. Gefühlte Temperaturen: Erfrischung am Mittelmeer Das thermische Gefühl oder die "gefühlte" Temperatur nimmt neben den tatsächlichen Temperaturen eine wichtige Rolle ein. Die morgens gemessene gefühlte Temperatur von 24.86ºC bietet einen erfrischenden Start in den Tag. Während des Höhepunkts der Mittagshitze könnte das Thermometer eine gefühlte Temperatur von bis zu 30.07ºC anzeigen. Am Nachmittag fällt die gefühlte Temperatur auf 29.38ºC und am Abend erwartet uns eine angenehm kühle Nacht mit 26.12ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die perfekte Sommerbrise Unser Wetterbericht wäre nicht vollständig ohne einen Blick auf die Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen, sowie die Windgeschwindigkeit. Der atmosphärische Druck beträgt ruhige 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 60%. Eine leichte Brise von 6.33m/s weht aus Richtung 163º, und Böen können auf bis zu 6.46m/s ansteigen. Ein erquickender Wind, der mit Sicherheit für eine gewisse Erfrischung im heißen mallorquinischen Sommer sorgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der 06. August 2024 als ein herrlicher Tag in Cala Millor ankündigt. Bei nahezu wolkenfreiem Himmel und Null Prozent Regenwahrscheinlichkeit liegt ein perfekter Strandtag vor uns. Also, packen Sie Ihre Strandtasche und genießen Sie das sonnige Wetter auf Mallorca!