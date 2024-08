Willkommen zu unserem Wetterbericht für den 6. August 2024 in Port d'Andratx, dem charmanten kleinen Hafen an der Westküste Mallorcas. Ob Sie eine köstliche Paella im Freien genießen oder eine Wanderung in der beeindruckenden Landschaft planen, wir haben alle wichtigen Details zur Temperatur, gefühlten Temperatur und weiteren Wetterfaktoren für Sie zusammengefasst, um Ihren Tag perfekt zu planen.

Die Temperaturen Die Temperaturen auf Mallorca bleiben diesen Sommer auf hohem Niveau konstant. Die Mindesttemperatur liegt bei 26,31ºC und erreicht ihren Höhepunkt bei angenehmen 28,94ºC. Der Morgen startet mit erwarteten 26,31ºC, steigert sich am Tag auf 28,65ºC und erreicht am Nachmittag 28,27ºC. In den Abendstunden bleibt es bei einer beruhigenden Nachttemperatur von 27,05ºC mild. Gefühlte Temperaturen Obwohl die Thermometerwerte bereits beachtlich sind, ist das gefühlte Klima, das durch Luftfeuchtigkeit und Wind beeinflusst wird, ein ebenso wichtiger Faktor. Unser Tagesverlauf beginnt mit einem thermischen Gefühl von 26,31ºC am Morgen, erhöht sich im Laufe des Tages deutlich auf 30,59ºC, erreicht am Nachmittag den Höhepunkt mit 31,2ºC, um nach Einbruch der Dunkelheit auf 29,38ºC abzukühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch abgesehen von den Temperaturen erwartet uns ein angenehmes Wetter. Der hydrometrische Druck bleibt mit 1012 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 61%. Auch der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite. Mit einer Geschwindigkeit von 5,09m/s weht er aus Richtung 149º. Böen können jedoch bis zu 5,69m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, was uns einen klaren und trockenen Tag in Port d'Andratx verspricht. Wie es scheint, steht einem unbeschwerten Tag nichts im Wege. Genießen Sie die wärmenden Strahlen der Sonne auf der Haut und erleben Sie den mediterranen Sommer auf Mallorca in seiner vollen Pracht.