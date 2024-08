Willkommen liebe Wetterbegeisterte! Das Wetter in Santa Ponsa auf Mallorca wird auch heute seine Gäste mit einem sonnigen und warmen Sommertag empfangen. Morgens, tagsüber und selbst in den Nachtstunden können wir uns auf angenehme Temperaturen freuen. Dabei bleibt es trocken, der Himmel zeigt sich wolkenlos und der Wind hält sich in moderaten Grenzen. Genau das richtige Wetter also, um am wunderschönen Strand von Santa Ponsa die Seele baumeln zu lassen. Lassen Sie uns in die Details der heutigen Wetteraussichten eintauchen.

Temperaturen in Santa Ponsa Mit einer minimalen Temperatur von 24,98ºC starten wir in den Morgen. Ein wirklich behaglicher Start in den Tag, nicht wahr? Im Laufe des Tages, genauer gesagt am Mittag, klettert das Thermometer auf bis zu 29,98ºC hinauf. Am Nachmittag sinken die Temperaturen dann wieder leicht auf 28,64ºC. In der Nacht können wir uns auf angenehme 26,24ºC freuen. Perfekt für laue Sommernächte. Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperaturen wahrnehmen, wird jedoch etwas höher sein. Morgens werden wir 25,52ºC fühlen, tagsüber erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 31,34ºC, nachmittags dann 30,86ºC und in der Nacht schließlich 26,24ºC. Also ein wenig wärmer als die tatsächlich gemessenen Werte, aber immer noch im angenehmen Bereich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wie steht es um den atmosphärischen Druck? Heute erwartet uns ein Druck von 1012 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei 52%, was ein angenehmes Klima verspricht. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 4,66 m/s aus der Richtung 164º aufweisen, mit Böen von bis zu 4,59 m/s. Im Großen und Ganzen also eine leichte Brise. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Wolkendecke bei 0% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls auf 0% steht. Eine hervorragende Prognose für alle, die ihre Zeit gerne im Freien verbringen. Im Großen und Ganzen bleibt es dabei: Santa Ponsa ist der perfekte Ort, um das sommerliche Urlaubswetter zu genießen. Bis morgen!