Es ist ein herrlicher Augusttag in Cala Rajada auf unserer malerischen Insel Mallorca und das Wetter macht keine Ausnahme. Mit hohen Temperaturen und einem blauen Himmel, der kaum mit Wolken bedeckt ist, sind es ideale Bedingungen, um am Strand zu entspannen, in der Sonne zu baden oder sich einfach nur zurückzulehnen und das schöne Wetter zu genießen. Hier bieten wir Ihnen die genaue Wetterprognose für den heutigen Tag.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturregelung

Die Temperaturen heute könnten kaum angenehmer sein. Wir starten den Tag mit milden 25,08°C am Morgen und erleben einen maximalen Anstieg auf 29,35°C am Mittag. Am Nachmittag bleibt es warm bei 28,18°C und kühlt auf angenehme 25,98°C in der Nacht ab.

Thermisches Gefühl: Sonnenbad mit Sicherheit

Unabhängig von den tatsächlichen Temperaturen beeinflusst das "gefühlte" Wetter unser Komfortniveau stark. Heute Morgen fühlt sich das Wetter wärmer an, bei einem gefühlten Wert von 25,47°C. Am Tag steigt das thermische Gefühl auf 30,2°C, am Nachmittag sinkt es leicht auf 30,08°C und bleibt in der Nacht stabil bei 26,48°C.

Scheinwerfer auf Atmosphäre: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 62% bleibt Cala Rajada angenehm und luftig. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,44 m/s aus der Richtung 160º, das sind ca. Südsüdost, und Böen können bis zu 7,79 m/s erreichen. Daher empfiehlt es sich, Ihre Sonnenhüte festzuhalten!

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Wetter in Cala Rajada heute absolut idyllisch ist. Mit nur 1% Wolkenbedeckung ist es fast sicher, dass es einen strahlend blauen Himmel gibt, und die Chance auf Regen ist mit 0% so gut wie nicht vorhanden. Also gehen Sie raus und genießen Sie das herrliche Wetter, das Mallorca zu bieten hat!