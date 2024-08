Die kleine Stadt Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca erwartet einen heißen Tag voller Sonnenschein. Am 7. August 2024 können sich Einheimische und Touristen auf hohe Temperaturen und wenig Wolken freuen. Sowohl am Morgen als auch am Abend bleiben die Temperaturen mild, während sie im Laufe des Tages beträchtlich ansteigen. Der Wind hält sich den ganzen Tag über eher ruhig und die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen werden bereits bei kühlen 25.08ºC am Morgen erwartet, steigen aber schnell an und erreichen an diesem Tag ein Maximum von 36.17ºC. Am Nachmittag wird es etwas weniger heiß mit erwarteten 32.99ºC. Mit Einbruch der Dunkelheit sinkt die Temperatur leicht auf 26.54ºC, was für eine angenehme Sommernacht sorgt.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen sowohl tagsüber als auch nachts hoch sind, ist es gut zu wissen, dass das thermische Gefühl dafür bekannt ist, meist ein wenig unter der tatsächlichen Temperatur zu liegen. Morgens liegt es bei behaglichen 24.82ºC, während es tagsüber auf 35.52ºC klettert. Am Nachmittag wird es sich bei 33.35ºC etwas kühler anfühlen, bevor es nachts wieder auf 26.54ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Rest des Tages betrifft, so wird der atmosphärische Druck bei 1013 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 31%. Das ist ziemlich niedrig, was dazu führt, dass die Hitze weniger erstickend ist als in feuchteren Gebieten. Der Wind wird sich mit 2.26m/s aus Richtung 223º bemerkbar machen, wobei Böen bis zu 3.15m/s erreichen können. Paar dies mit der Wolkendecke von gerade einmal 4% und der Regenwahrscheinlichkeit von 0%, und es zeichnet das Bild eines wunderschön sonnigen Tages in Sóller.

Alles in allem wird der 7. August 2024 ein weiterer perfekter Sommertag in Sóller, Mallorca sein. Sonnenbrille und Sonnencreme sollten definitiv auf der Tagesordnung stehen!