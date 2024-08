Der sonnengeküsste Küstenort Cala Millor auf der Insel Mallorca erwartet am 7. August 2024 angenehme Sommertemperaturen. Mit minimaler Temperatur von 24.89ºC und einem maximalen Höhepunkt von 28.57ºC ist es das ideale Wetter, um das kristallklare Wasser des Mittelmeers zu genießen oder sich an den goldenen Stränden zu sonnen. Der Himmel bleibt mit einer Wolkendecke von lediglich 4% weitestgehend klar, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% minimal.

Temperaturen über den Tag verteilt

Morgen: Frühaufsteher können sich auf einen milden Start in den Tag bei 24.9ºC freuen.

Frühaufsteher können sich auf einen milden Start in den Tag bei 24.9ºC freuen. Tagsüber: Eine maximale Temperatur von 28.42ºC bietet den Urlaubern perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Eine maximale Temperatur von 28.42ºC bietet den Urlaubern perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Nachmittag: Der Nachmittag bleibt warm, aber leicht abgekühlt auf 27.66ºC, eine Wohltat für diejenigen, die sich von der Mittagshitze erholen möchten.

Der Nachmittag bleibt warm, aber leicht abgekühlt auf 27.66ºC, eine Wohltat für diejenigen, die sich von der Mittagshitze erholen möchten. Nacht: Mit 25.58ºC bietet die Nacht eine erfrischende Brise für diejenigen, die das Nachtleben von Cala Millor genießen möchten.

Gefühlte Temperaturen über den Tag verteilt

Morgens: Die gefühlte Temperatur liegt bei angenehmen 25.56ºC.

Die gefühlte Temperatur liegt bei angenehmen 25.56ºC. Tagsüber: Die Wärme kulminiert bei einer gefühlten Temperatur von 29.96ºC.

Die Wärme kulminiert bei einer gefühlten Temperatur von 29.96ºC. Nachmittags: Das Thermometer zeigt 29.58ºC, ein perfektes Wetter für einen Spaziergang entlang der Uferpromenade.

Das Thermometer zeigt 29.58ºC, ein perfektes Wetter für einen Spaziergang entlang der Uferpromenade. Nachts: Eine gefühlte Temperatur von 26.31ºC sorgt für erfrischende Sommerabende.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 59%, was zur allgemeinen Erfrischung beiträgt. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 5.48m/s in Richtung 119º und verstärkt sich zu Böen von bis zu 5.93m/s, was eine sanfte Meeresbrise an den Stränden von Cala Millor verspricht - eine wunderbare Ergänzung zu dem warmen und sonnigen Wetter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 7. August 2024 einen perfekten Sommertag in Cala Millor auf Mallorca verspricht. Packen Sie also Ihre Strandaccessoires ein und genießen Sie den Tag unter der warmen mediterranen Sonne.