Die wundervolle Stadt Santanyí im südöstlichen Teil Mallorcas erwartet für den 7. August dieses Jahres äußerst angenehmes Hochsommerwetter. Freuen Sie sich auf einen Tag voller strahlendem Sonnenschein, kaum bewölktem Himmel und erfreulich milden Temperaturen. Wie immer bleibt unser Fokus auf den Temperaturbedingungen, gefühlten Temperaturen sowie dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit und dem Wind. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die spezifischen Details werfen.

Erhebende Temperaturen zum Genießen

Der Tag in Santanyí startet mit einer morgendlichen Temperatur von 25.1ºC und steigt auf ihren Höhepunkt von 30.32ºC am Nachmittag. Selbst zu seiner kühlsten Stelle bleibt das Thermometer über die wohlige Marke von 25.1ºC hinaus. Die erwartete minimale Temperatur für den Tag beträgt 25.1ºC und die maximale Temperatur liegt angenehm bei 30.58ºC. Am Nachmittag wird ein Temperaturabfall auf 28.71ºC erwartet, während die nächtliche Kühlung eine Temperatur von 25.69ºC bringt.

Gefühlte Temperaturen: Für Ihre Sinne

Das tatsächliche thermische Gefühl, das über die nackten Zahlen hinausgeht, liegt morgens bei 25.81ºC. Die gefühlte Temperatur wird mitten am Tag ein bisschen höher als die tatsächliche Temperatur ansteigen und 32.06ºC erreichen, bevor sie auf 30.99ºC am Nachmittag abkühlt. In der Nacht wird das Thermometer zwar auf 25.69ºC fallen, aber die gefühlte Temperatur wird noch bei angenehmen 26.51ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Der atmosphärische Druck, ein wichtiger Indikator für das Wetterverhalten, beträgt an diesem Tag 1013 hPa, was vor allem für Schönwetter spricht. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% sind die Bedingungen trocken und angenehm. Der Wind wird aus Richtung 105º mit einer Geschwindigkeit von 5.73 m/s wehen und in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 6.15 m/s erreichen. Trotz dieser leichten Brise ist die Wolkendecke mit nur 1% äußerst gering, und es gibt keinerlei Anzeichen von Regen.

Insgesamt erwartet die Bewohner und Gäste von Santanyí ein Tag mit idealem Sommerwetter. Genießen Sie die Sonne, aber vergeuden Sie nicht Ihre Hautschutzmittel, und nehmen Sie sich die Zeit, die Schönheit von Santanyí unter den freundlichsten Bedingungen zu erleben.