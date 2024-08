Herzlich willkommen bei unserer heutigen Wettervorhersage für Santa Ponsa auf der beliebten Ferieninsel Mallorca. Der 07. August 2024 verspricht ein sonniger Sommertag mit angenehmen Temperaturen und einer sanften Meeresbrise zu werden, ideal also für jegliche Urlaubsaktivitäten, vom Strandvergnügen bis hin zur ausgedehnten Radtour.

Temperaturen im Tagesverlauf

Beginnen wir mit den zu erwartenden Temperaturen. Der Morgen startet bereits mit angenehmen 25,22ºC, optimal um den Tag bei einem ausgiebigen Frühstück im Freien zu beginnen. Am Tag wird es dann mit maximalen 30,86ºC sommerlich warm, den Nachmittag kennzeichnet eine leichte Abkühlung auf 29,61ºC. In der Nacht liegen die Temperaturen bei milden 27,14ºC, perfekt für lange Sommernächte unter freiem Himmel.

Gefühlte Temperaturen

Wir können uns schließlich auf die gefühlten Temperaturen verlassen. Morgens werden wir die Temperatur wahrscheinlich als 25,47ºC empfinden, während die Höchsttemperatur tagsüber bei gefühlten 32,98ºC liegen wird. Am Nachmittag können wir uns auf angenehme 31,75ºC freuen und die milden Nächte werden wir mit gefühlten 28,58ºC erleben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die weiteren Wetterbedingungen betrifft, so können wir uns auf einen atmosphärischen Druck von 1013 hPa einstellen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 53%. In Bezug auf den Wind können wir eine sanfte Brise von 4,31m/s in Richtung Südost (158 Grad) erwarten, die in Böen auf 4,82m/s ansteigen kann. Bei einer Wolkendecke von lediglich 3% sollte der Blick auf das klare, tiefblaue Mittelmeer ein wahres Vergnügen sein. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0%.

Kurz gesagt, ein herrlicher Tag in Santa Ponsa steht uns bevor - genießen wir das wunderschöne Wetter auf unserer prächtigen Insel Mallorca!