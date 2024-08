Das mediterrane Klima Palmas bietet einen weiteren Tag voll strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen. Mit keiner Wolke am Himmel und nullprozentiger Regenwahrscheinlichkeit ist dieser perfekte Sommertag ein wahres Geschenk für Einheimische und Urlauber gleichermaßen.

Temperaturausblick: Eine Welle der Wärme durchzieht Palma

Die Stadt erlebt einen weiteren Tag mit Temperaturen, die ein Meteorologe nur als "sommerliche Glut" bezeichnen kann. Schon der Morgen beginnt warm mit 25.49ºC. Als Höhepunkt wird tagsüber eine sengende Hitze von 34.42ºC erwartet. Auch wenn der Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 31.51ºC verspricht, bleiben die Temperaturen ausschließlich im warmen Bereich. Selbst die Nachttemperaturen sinken nicht unter 27.16ºC - ein Zeichen für einen wirklich heißen Sommertag.

Gefühlte Temperaturen: Südliches Flair in einer Stadt der Hitze

Die gefühlten Temperaturen sind in einem ähnlichen Bereich. Am Morgen werden wir bei 25.53ºC erwartet, während die Thermometer mittags beachtliche 34.46ºC anzeigen. Nachmittags erwarten uns 32.66ºC und die nächtlichen Temperaturen halten sich bei angenehm warmen 28.36ºC. Das mediterrane Klima nimmt seinen Lauf und belässt Palma in der Backofenzone.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Klares Wetter und leichte Brise

Das Wetter zeigt sich vonseiten des Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit stabil. Mit 1017 hPa bleibt der Atmosphärendruck solide und die geringe Luftfeuchtigkeit von 33% sorgt für ein trockenes Klima. Eine leichte Brise ist zu spüren, wobei der Wind aus Richtung 215º weht und mit 5.2 m/s durch die Straßen Palmas weht. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 3.36 m/s, eine angenehme Abkühlung bei der vorherrschenden Hitze.

Genießen Sie diesen zauberhaften Sommertag in Palma - egal ob Sie am Strand liegen, sich in einem der charmanten Cafés in der Altstadt entspannen oder durch die lebendigen Straßen der Innenstadt flanieren. Denken Sie daran, viel Wasser zu trinken und den Sonnenschutz nicht zu vergessen!