Das Wetter in Sóller, einer der malerischsten Städte Mallorcas, kündigt einen weiteren heißen Tag auf der Insel an. Den Bewohnern und Besuchern steht ein Tag voller Sonnenschein und Wärme bevor, perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder ein entspanntes Sonnenbad am Strand.

Temperaturen: Von Morgenfrische bis spätnächtliche Wärme

Die Temperaturen für den 09. August reichen von angenehmen 24.99°C am frühen Morgen bis hin zu heißen 37.33°C am Nachmittag. Auch am späten Nachmittag bleibt es mit 33.41°C warm, bevor die Nacht mit gemäßigten 27.03°C eintrifft. Der Tag beginnt also mit einer belebenden Frische und steigt dann auf eine maximale Mittagshitze, bevor er in eine laue Sommernacht übergeht.

Gefühlte Temperaturen: Was die Wärmeanzeige nicht zeigt

Die tatsächliche Temperatur ist nur die halbe Geschichte. Die gefühlten Temperaturen, die durch verschiedene Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden, können abweichen. Die gefühlte Temperatur am Morgen wird bei 25.45°C liegen, während sie mittags auf 36.56°C steigt. Am Nachmittag wird sie auf 34.44°C sinken und in der Nacht auf 28.12°C. So verspricht der Tag eine durchgehende Wärme, die nicht nur auf dem Thermometer, sondern auch auf der Haut zu spüren ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das unsichtbare Wetter

Das Wetter ist nicht nur Temperatur und Sonnenschein. Es gibt andere unsichtbare Elemente, die ebenso wichtig sind. Der atmosphärische Druck beträgt an diesem Tag 1018 hPa, und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 1.77 m/s in Richtung 10º, können aber Böen von bis zu 2.65 m/s erreichen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nur 28%, was zu einer trockenen Atmosphäre führt. Bei einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0%, bleibt der Himmel klar.