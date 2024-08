Willkommen zu unserer ausführlichen Wettervorhersage für den 10. August 2024 in Palma, der glänzenden Perle an der Küste Mallorcas. Das Inselklima hält für uns erneut beachtliche Temperaturen, klare Himmel und eine angenehme Sommerbrise bereit! Sie können also Ihre Pläne machen, um den Tag unter der Sonne voll zu genießen.

Die Temperaturkurve: vom milden Morgen bis zur heißen Mittagszeit

Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 25,78°C am Morgen. Bereiten Sie sich allerdings auf eine deutliche Erwärmung vor, da die Thermometersteigerung im Laufe des Tages erwartet wird, mit einem Maximum von 35,4°C zur Mittagszeit. Obwohl sich die Temperaturen am Nachmittag etwas abkühlen, auf etwa 32,39°C, bleiben sie in der Nacht immer noch warm mit immerhin 28,06°C.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch wärmer als tatsächlich

Wie wir alle wissen, kann das, was das Thermometer zeigt, oft von dem abweichen, was wir tatsächlich fühlen. Unsere Schätzungen für die gefühlten Temperaturen am 10. August 2024 zeigen einen leichten Anstieg gegenüber den tatsächlichen Temperaturen. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 26,06°C. Den Höchststand erleben wir am Tag mit einem erwarteten Wert von 35,97°C. Doch auch am Nachmittag und in der Nacht bleibt es warm mit gefühlten Temperaturen von 33,45°C und 28,43°C.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der unsichtbare Zahnrad der Atmosphäre

In Bezug auf andere atmosphärische Bedingungen erwartet uns ein recht normaler Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 33%. Ein Luftzug in Richtung 247º kann bemerkt werden mit einer Windgeschwindigkeit von 5.09m/s und Böen von 3.08m/s. Demnach sollten auch die Windempfindlichen unter uns einen angenehmen Tag haben.

Zum Abschluss können wir sagen, dass der 10. August 2024 in Palma ein typischer sonniger und warmer Sommertag sein wird. Trotz der hohen Temperaturen sorgt eine frische Brise und der klare Himmel für Abkühlung. Nutzen Sie diesen exzellenten Tag aus, um alles zu erkunden, was Palma zu bieten hat! Bleiben Sie mit uns für weitere Wetterupdates und genießen Sie die Sonne Mallorcas.