Eine Hitzewelle erfasst die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca. Mit Spitzenwerten in den hohen 30ern erwartet die Bewohner und Besucher ein weiterer Tag mit herausfordernden Temperaturen. Das Quecksilber hält sich kontinuierlich oberhalb der 25-Grad-Marke. Dabei bleibt der Himmel klar, mit nullprozentiger Niederschlagswahrscheinlichkeit, so dass es kaum die Mitte August-typische Wettererleichterung gibt.

Die Tages- und Nachttemperaturen

Der Tag in Sóller beginnt bereits mit erstaunlich hohen 25.23ºC am Morgen. Die mittäglichen Spitzenwerte klettern auf eine schwindelerregende Höhe von 36.32ºC. Selbst wenn der Tag voranschreitet, geben die Temperaturen kaum nach, mit Werten um die 33.13ºC am Nachmittag. Der Abend bringt eine leichte, wenn auch willkommene Abkühlung, wobei die niedrigsten Temperaturen in der Nacht mit 27.29ºC erwartet werden.

Die gefühlten Temperaturen in Sóller

Interessanterweise ist das thermische Gefühl, auch gefühlte Temperatur genannt, höher als die tatsächlich gemessenen Temperaturen - ein Zeichen dafür, wie stark die Hitzeeinwirkung auf unseren Körper sein kann. So werden morgens 25.51ºC erwartet, während die Tagestemperatur auf sengende 36.66ºC steigt. Nachmittags sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 33.36ºC, bevor sie in der Nacht auf 27.77ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Bei all der Hitze und Trockenheit liegt der atmosphärische Druck bei stabilen 1018 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit nur 30% beträgt - ein klares Zeichen dafür, dass die Luft über Sóller ausgesprochen trocken ist. Obwohl der Himmel klar ist, weht eine leichte Brise durch die Stadt, mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 1.58m/s und Böen, die bis zu 2.15m/s erreichen können - eine kleine, wenn auch willkommene Erleichterung von der allgegenwärtigen Hitze.