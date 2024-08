Im malerischen Hafenort Port d'Andratx auf Mallorca erwartet uns heute ein weiterer typisch mediterraner Sommertag. Mit einer minimalen Temperatur von angenehmen 27.13ºC in den Morgenstunden und einer Tageshöchsttemperatur von 30.39ºC bleibt das Wetter konstant trocken und sonnig, ideal für einen entspannten Tag am Strand oder eine gemütliche Bootsfahrt entlang der Küste.

Temperaturen im Detail

Die Tageszeit hat einen erheblichen Einfluss auf die Temperaturentwicklung. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 27.13ºC, die sich über den Tag hinweg auf angenehme 29.8ºC erhöhen. Bis zum Nachmittag wird mit einer weiteren leichten Steigerung auf 29.87ºC gerechnet. Die Nacht lässt dann ein wenig Abkühlung zu, die Temperaturen sinken jedoch nicht unter 28.88ºC.

Gefühlte Temperaturen bleiben warm

Beim Vergleich der gemessenen und der gefühlten Temperaturen kann es zu Unterschieden kommen, insbesondere in den Sommermonaten. So kann es bereits am Morgen, trotz der gemessenen 27.13°C, wie 29.35°C empfunden werden. Im Tagesverlauf steigt die gefühlte Temperatur weiter an und erreicht nachmittags sogar 32.59°C, was gut vorbereitet werden sollte, beispielsweise durch ausreichend Trinkwasser und Sonnenschutz.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir erwarten einen normalen atmosphärischen Druck von etwa 1018 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 60%. Ein leichter, angenehmer Wind aus Richtung 13 Grad wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.44 m/s erwartet, und es kann zu Böen von bis zu 3.88 m/s kommen. Trotz dieser geringen Windgeschwindigkeit sollte man auf See immer vorsichtig sein.

Die Wetterprognose verspricht einen wolkenlosen Himmel mit einer 0%-igen Regenwahrscheinlichkeit - perfekte Bedingungen also für Outdoor-Aktivitäten. Genießen Sie diesen wunderschönen Tag in Port d'Andratx und lassen Sie uns wissen, wie Ihre Erfahrungen mit dem Wetter auf Mallorca sind.