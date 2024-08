Ein weiterer sonniger Tag kündigt sich in der idyllischen Gemeinde Sóller am 11. August 2024 an. Die Insel Mallorca bleibt ihrem Ruf gerecht und bietet den Bewohnern sowie Besuchern brillantes Sommerwetter. Die Temperaturen variieren zwischen sommerlich warm und heiß, während der Himmel nur spärlich mit Wolken bedeckt ist und das Risiko für Regen gering bleibt.

Temperaturen variieren zwischen warm und heiß Die Temperaturen zeigen eine bemerkenswerte Variabilität im Laufe des Tages. Der Morgen begrüßt uns mit milden 25.44ºC, aber wie es für einen Sommertag auf Mallorca typisch ist, steigt das Thermometer tagsüber auf satte 35.4ºC an. Der Nachmittag bietet etwas Erleichterung mit 31.5ºC und die Abendtemperatur mildert sich auf angenehme 27.15ºC. Wahrnehmbare Temperaturen bieten keinen Unterschied Auch wenn die Temperaturen durch den Tag variieren, bleibt die gefühlte Temperatur weitgehend stabil. Morgens fühlen sich die 25.44ºC etwas wärmer an, mit einem thermischen Gefühl von 25.58ºC. Im Laufe des Tages ändert sich dies nur minimal, mit einem Thermometer, das 35.48ºC erreicht, und am Nachmittag einer gefühlten Temperatur von 32.64ºC. In der Nacht mildert sich das Thermometer auf 28.2ºC. Atmosphärischer Druck und Feuchtigkeitsgehalt weisen auf optimale Bedingungen hin Die allgemeinen Wetterbedingungen sind für einen perfekten Sommertag ideal. Der Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 31% sorgen für ein angenehmes Klima. Der Wind behält eine leichte Brise bei, mit einer Geschwindigkeit von 2.43m/s und Böen bis zu 3.04m/s. Bei nur 36% Wolkendecke und 0% Regenwahrscheinlichkeit dürfen wir einen ziemlich sonnigen Tag erwarten.