Amüsieren Sie sich an der traumhaften Küste von Cala Millor und lassen Sie die milden sommerlichen Temperaturen auf sich wirken. Das Wetter am 11. August 2024 verspricht tagsüber Höchsttemperaturen von knapp unter 30ºC und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Wind, Wolken und Luftdruck sorgen für ideale Bedingungen für einen perfekten Urlaubstag am schönsten Strand von Mallorca.

Sonnenaufgang mit milden Temperaturen

Freuen Sie sich auf einen angenehmen Start in den Tag mit kühlen 25.17 ºC am Morgen. Dieses perfekte Wetter lädt zu einem frühen Spaziergang am Strand ein, bevor die Temperaturen auf beachtliche 27.93 ºC am Tag und 27.85 ºC am Nachmittag ansteigen. Die Nacht ist mit 26.02 ºC ebenfalls mild und sorgt für angenehme Abendstunden.

Das thermische Gefühl - ein wahrer Hochgenuss

In Cala Millor wird es nicht nur angenehm warm, sondern es fühlt sich auch fantastisch an. Mit einem thermischen Gefühl von 25.65 ºC am Morgen, 29.35 ºC am Tag und 29.55 ºC am Nachmittag, wird auch die wärmeliebende Haut optimal verwöhnt. Nachts gleicht die gefühlte Temperatur der tatsächlichen Temperatur mit 26.02 ºC.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit, und ein laues Lüftchen

Der atmosphärische Druck liegt bei stabilen 1016 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 60%. Diese idealen Bedingungen, gepaart mit einem milden Wind von 4.05 m/s aus 33º Richtung und Böen von 4.82 m/s, sorgen für ein perfektes Urlaubswetter. Bei einer Wolkendecke von nur 45% steht Ihrem sonnigen Tag nichts im Wege. Zudem kann man getrost den Regenschirm zuhause lassen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% - das ist das fantastische Sommerwetter auf Mallorca, wie wir es kennen und lieben!