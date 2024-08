Wie wir alle wissen, ist das Wetter auf Mallorca bekannt für seine angenehme Wärme und Sonnenschein, besonders im Hochsommer. Am 11. August 2024 erwartet Port d'Andratx, eine der charmantesten Städte auf Mallorca, wieder einmal dieses charakteristische mediterrane Klima. Mit Temperaturen, die weit über die 25-Grad-Marke hinausklettern, ist dies ein perfekter Tag, um diese malerische Hafenstadt zu genießen.

Temperaturen: Hitzewelle in der Mittelmeerbrise

Die Temperaturen am 11. August in Port d'Andratx können als definitiv sommerlich angesehen werden. Der Tag beginnt warm mit einer erwarteten Morgentemperatur von 27,62°C. Die Tagestemperatur erreicht dann ihren Höhepunkt mit 29,54°C und hält diese Wärme bis zum Nachmittag mit erwarteten 29,61°C. Auch die Nächte in Port d'Andratx bleiben mild mit einem Abfall auf 27,91°C. Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei 27,58°C liegen, während die Höchsttemperatur 29,78°C erreichen wird.

Gefühlte Temperaturen: Sonnengarantie mit leichter Brise

Das Hitzeerlebnis auf Mallorca ist bekanntlich immer intensiver als die tatsächlichen Temperaturen vorschlagen. Auch im Falle von Port d'Andratx ist das nicht anders. Am Morgen wird man ein thermisches Gefühl von 28,81°C haben, welches spürbar auf 31,14°C in der Mittagszeit und noch weiter auf 31,93°C am Nachmittag ansteigen wird. Selbst die Nacht verspricht keine Abkühlung, da das thermische Gefühl sogar auf 30,37°C steigen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sommerliche Leichtigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der das klimatische Erlebnis an diesem Tag prägt, sind die atmosphärischen Bedingungen. Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und es wird eine Luftfeuchtigkeitsrate von etwa 55% erwartet, was auf einen recht trockenen Tag hindeutet. Der Wind wird gemäßigt wehen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,84 m/s in Richtung 26º und Böen von bis zu 2,99 m/s. Mit einer Wolkendecke von 0% und einer Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0%, können wir eine klare Sicht und viel Sonnenschein an diesem Tag erwarten.