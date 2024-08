Das pittoreske Santanyí auf der Insel Mallorca erwartet uns am 11. August 2024 mit einer erfrischenden Wetterlage, die Einheimische und Feriengäste gleichermaßen begeistern wird. Mit temperaturen zwischen einer nächtlichen milden 25,31ºC und maximalen 31,37ºC am Tage bietet uns das Wetter in Santanyí einen weiteren perfekten Sommertag.

Die Temperaturen des Tages Den Morgen begrüßt Santanyí mit moderaten 25,31ºC, die ausreichend kühl sind, um einen Spaziergang entlang der Küste oder der alten Stadtmauern zu genießen. Am Tag klettern die Temperaturen dann auf angenehme 30,83ºC - ideal für einen Strandtag. Der Nachmittag bietet mit 29,65ºC ebenfalls volles Sommervergnügen - sei es bei einem Besuch der zahlreichen Kunstgalerien oder einem entspannten Nachmittag im Schatten einer Palme. Die milde Abendtemperatur von 26,34ºC lädt ein, den Tag bei einem Glas mallorquinischen Weins im Freien ausklingen zu lassen. Gefühlte Temperaturen Menschen, die Wetterempfindungen wahrnehmen, können sich darauf verlassen, dass die tatsächlich gefühlten Temperaturen in Santanyí sich kaum von den gemessenen Werten unterscheiden. Morgens können wir ein thermisches Gefühl von 25,67ºC erwarten, während wir am Tag ein leicht erhöhtes Wärmeempfinden von 32,73ºC spüren werden. Auch der Nachmittag hält mit 31,65ºC keine Überraschungen bereit. Die Nacht zeigt sich mit 26,34ºC ebenfalls angenehm. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch die übrigen Wetterbedingungen in Santanyí am 11. August 2024 unterstützen das sommerliche Bild. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 52 Prozent bleibt das Wetter trocken und angenehm. Eine leichte Brise bringt den Wind auf 5,73 m/s, in Böen sogar bis zu 6,8 m/s, und sorgt für eine willkommene Abkühlung. Die Windrichtung bei 100 Grad weist auf eine nordöstliche Böe hin. Mit einer geringen Bewölkung von nur 18 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 Prozent steht einem sonnigen Tag in Santanyí nichts im Wege.