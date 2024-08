In Cala Rajada, eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen auf Mallorca, erwartet uns ein sonniger und warmer Tag. Am 11. August 2024 sollten sich Einheimische und Urlauber auf angenehme Temperaturen mit einer leichten Brise vorbereiten.

Temperaturverlauf über den Tag

An diesem Tag erwarten wir Mindesttemperaturen von 25.9ºC. Die Temperaturen steigen jedoch im Laufe des Tages an und erreichen zum Höhepunkt des Nachmittags ihren Höchststand von 28.57ºC. Morgens sollten wir etwa 25.9ºC haben, wobei es im Laufe des Tages auf 27.36ºC ansteigt und am Nachmittag etwa 28.12ºC erreicht. In der Nacht kühlt es sich dann auf etwa 26.67ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der relativ moderaten Temperaturen sollten Sie sich auf ein etwas wärmeres Gefühl vorbereiten. Morgens wird das thermische Gefühl auf etwa 26.5ºC geschätzt, tagsüber kann es sich jedoch wie 29ºC anfühlen. Am Nachmittag erreicht das thermische Gefühl den höchsten Wert von kanpp über 30ºC und fällt abends auf etwa 28.59ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird sich wahrscheinlich bei 1016 hPa stabilisieren, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 65% liegen wird. Der Wind wird aus Richtung 29º mit einer Geschwindigkeit von 3.82m/s wehen. Ab und zu können aber Windböen von bis zu 4.25m/s auftreten. Sobald die Sonne aufgeht, beginnt der Tag mit einer Wolkendecke von 25%, und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Alles in allem erwartet uns in Cala Rajada ein Tag mit angenehmen Temperaturen, mäßiger Brise und auffällig geringer Chance auf Niederschlag. Ideal also für Strandbesuche, sightseeing oder einfach eine entspannte Zeit in einem der zahlreichen Cafés der Stadt. Genießen Sie das prachtvolle Wetter und den Tag!