In der malerischen Inselstadt Palma zeigt sich das Wetter auch am 12. August 2024 von seiner besten Seite. Freuen Sie sich auf reines Sommergefühl, strahlend blauen Himmel und heiße Temperaturen. Der perfekte Tag, um die bezaubernde mallorquinische Hauptstadt zu erkunden oder sich an einem der traumhaften Strände zu erholen. Die Wetteraussichten im Detail folgen.

Die Temperaturen Die Temperaturen in Palma bleiben während des ganzen Tages sommerlich warm. Morgens können wir erwarten, dass die Temperatur bereits bei angenehmen 24.95ºC liegen wird. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf eine maximale Temperatur von sengend heißen 33.44ºC an. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 30.52ºC ab, während die Nacht mit milden 26.09ºC ausklingt. Gefühlte Temperaturen Das Gefühl, das die Temperaturen hinterlassen werden, ist ebenso wichtig wie die tatsächlichen Werte. Am Morgen dürfen wir uns auf ein angenehmes thermisches Gefühl von 25.09ºC einstellen. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf bis zu 34.97ºC, während sie am Nachmittag auf 32.79ºC abfällt. In der Nacht bleibt das Thermometer konstant bei 26.09ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1012 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit rund 42% betragen wird. Es wird ein mäßiger Wind wehen mit einer Geschwindigkeit von 5.77m/s, ausgehend aus Richtung 218º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 4.23m/s. Der Himmel über Palma bleibt dabei klar, die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit ebenso, womit einem sonnigen Tag nichts im Wege steht. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen und denken Sie daran, sich gut vor der Sonne zu schützen. Nutzen Sie diese Wetterinformationen, um Ihren perfekten Tag in Palma zu planen.