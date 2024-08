Die Sonne lächelt auf Cala Millor. Der 12. August 2024 verspricht ein Tag mit optimalem Urlaubswetter zu werden. Die Temperaturen schwingen in einer angenehmen Bandbreite. Kein Wölkchen trübt den Himmel und auch Niederschlag ist nicht in Sicht. Für alle, die das mediterrane Klima der beliebten Baleareninsel genießen wollen, bietet der heutige Tag die perfekten Bedingungen. Doch betrachten wir die Einzelheiten genauer:

Die Temperaturen des Tages

Wir starten bereits mit warmen 24.63ºC in den Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur stetig an und erreicht ihren Höhepunkt mit angenehm warmen 28.18ºC am Nachmittag. Auch der Abend bleibt mit 26.13ºC sehr mild. Damit liegt die maximale Tagestemperatur bei erfrischenden 28.86ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, also wie wir Menschen die Temperatur wahrnehmen, variiert geringfügig von den tatsächlichen Werten. Morgens fühlt es sich an wie 25.42ºC. Der Höhepunkt wird mit gefühlten 30.55ºC am Tag erreicht. Selbst in der Nacht bleibt es mit 26.13ºC sommerlich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%. Damit erreicht die Luftfeuchtigkeit keine schweißtreibenden Höhen und sorgt für ein angenehmes Klima. Der Wind weht mit einer Brise von 5.02m/s in Richtung 122º und selbst bei Windböen bleibt die Geschwindigkeit mit 4.74m/s im moderaten Bereich. Da die Wolkendecke bei 0% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt, steht einem sonnigen Tag in Cala Millor nichts im Wege.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 12. August 2024 in Cala Millor ein hervorragender Tag zum Sonnenbaden, für Ausflüge oder andere Outdoor-Aktivitäten ist. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und lädt dazu ein, die Naturschönheiten der Insel oder ein gutes Buch in der Sonne zu genießen.