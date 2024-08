Wir beginnen den Tag in Santanyí mit einem sonnigen Lächeln! Am 12. August 2024, einem typisch warmen Sommertag auf Mallorca, rechnen wir mit strahlendem Sonnenschein - nahezu ohne Wolken und mit Null Regenwahrscheinlichkeit. Bringen Sie Ihre Sonnencreme mit, denn die Temperaturen werden stetig steigen, beginnend mit angenehmen 24.74ºC am Morgen und steigern sich bis auf satte 30.7ºC am Tag. Die Nacht bringt Abkühlung mit 26.15ºC. Wie immer versprechen wir Ihnen genaue und fundierte Wetterinformationen für Ihren Aufenthalt oder Besuch in Santanyi.

Die Temperaturen: Der sonnige Trend setzt sich fort Packen Sie Ihre Sonnenbrille und -creme ein, denn die Temperaturvorhersagen kündigen eindeutig hochsommerliche Zustände an. Bereits am Morgen werden angenehme 24.74ºC vorausgesagt, die im Laufe des Tages träge und stetig auf 30.7ºC ansteigen. Die Höchsttemperatur ist für den Nachmittag vorhergesagt, der mit 29.47ºC überraschend kühl bleibt, jedoch bietet die Nacht mit angenehm milden 26.15ºC die dringend benötigte Erholung von der Hitze des Tages. Die gefühlten Temperaturen: Warm, aber nicht zu heiß Trotz der relativ hohen Temperaturen im Zentrum des Tages bleibt die Hitze erträglich. So wird die gefühlte Temperatur am Morgen bei angenehmen 25.62ºC liegen, aber tagsüber auf 33.54ºC ansteigen - die höchste des Tages. Nachmittags sinkt sie auf 31.85ºC, und während der Nacht bleibt sie konstant bei 26.15ºC. Die sommerliche Hitze ist also gut verteilt und bietet einen angenehmen Kontrast zu den milden Nächten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Für jeden etwas dabei Zusätzlich zu den sommerlichen Temperaturen, erfreuen wir uns an einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57%, was einen angenehmen Tag verspricht. Mit dem Wind, der sich mit einer Geschwindigkeit von 5.25m/s und in Richtung 115º bewegt, mit Böen von bis zu 4.99m/s, sind perfekte Bedingungen für alle Windsportler gegeben. Also, segeln, surfen oder einfach nur die Salzluft und den Wind auf der Haut genießen - Santanyi hat das perfekte Wetter für Sie!