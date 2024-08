Der adriatische Charme von Cala Rajada wird durch die beständige sommerliche Wetterprognose für den 12. August 2024 weiter bestärkt. Der Tag verspricht eine nahezu perfekte Kombination aus warmen Temperaturen und moderatem Wind, optimal um einen Tag am Strand zu verbringen oder die Pracht der umliegenden Natur zu erkunden. Werfen wir einen Blick auf die Einzelheiten und geben einige Empfehlungen für den Tag in Cala Rajada.

Temperaturspitzen: Eine Tagesreise durch Wärme und Komfort

Der Tag beginnt mit erfrischenden 25.31ºC am Morgen, die bei Sonnenaufgang einladen, um einen Spaziergang am örtlichen Hafen oder entlang der wunderschönen Strände zu machen. Während die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, steigt die Temperatur leicht auf 27.92ºC an. Die Nachmittagshitze gipfelt in einem erträglichen 28.61ºC, waobei sich am Abend die Temperaturen etwas auf 26.73ºC beruhigen. Seien Sie versichert, dass selbst die maximale voraussichtliche Temperatur von 28.96ºC noch innerhalb der Komfortzone liegt und Sie Ihre Ferien genießen können.

Gefühlte Temperaturen: Wärme für die Sinne

Dennoch geht es nicht nur um die tatsächlichen Werte. Jeder weiß, dass das gefühlte Klima oft anders ist als die angegebenen Graden. Fangen wir also damit an, dass der Morgen nach der Prognose ein thermisches Gefühl von 26.12ºC liefert. Im Laufe des Tages wird das gefühlte Klima auf 30.51ºC ansteigen, und der Thermalpeak am Nachmittag liegt bei 30.81ºC. In der Nacht wird die gefühlte Temperatur auf erfrischende 28.85ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Trio von Bedeutung

Aber was wäre eine vollständige Wetterprognose ohne Informationen über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind? Der Atmosphärendruck liegt erwartungsgemäß bei 1013 hPa und sorgt für ein angenehmes Wetter. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 70% könnte ein wenig Schwüle mit sich bringen, aber nichts, was die Ferienfreude trüben könnte. Ein sehr sanfter Wind wird um 5.42m/s wehen, mit Böen, die bis zu 5.31m/s erreichen können und auf 121º gerichtet sind. Dies wird zweifellos zur allgemeinen Erfrischung beitragen und dem Tag eine noch angenehmere Note verleihen.

Insgesamt zeigt die Wettervorhersage für Cala Rajada einen typischen Sommertag an der mallorquinischen Küste. Ein Tag mit angenehmen bis warmen Temperaturen, gemäßigtem Wind und niedriger Regenwahrscheinlichkeit, was ihn ideal für fast jede Art von Aktivität macht. Genießen Sie Ihren Tag im Paradies!