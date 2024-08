Ein wolkenloser Himmel, sanfte Brisen und das Merkmal, das Palma zum Inbegriff des Sommervergnügens macht: Wärme. Das sind die Wetteraussichten für alle, die den 13. August 2024 auf unserer schönen Insel Mallorca verbringen werden. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Wetterbild des Tages werfen.

Was die Temperaturen angeht

Die Temperaturen für diesen Tag versprechen uns einen typischen Sommertag in Palma. Mit einer minimalen Temperatur von komfortablen 24.04ºC am Morgen und einer maximalen Temperatur von warmen 32.21ºC am Mittag, sind die Bedingungen ideal für einen Strandtag. Am Nachmittag erwartet uns immer noch eine angenehme Temperatur von 29.43ºC, bevor sie in der Nacht auf 25.52ºC fällt. Machen Sie sich auf einen wunderschön warmen Tag gefasst!

Gefühlte Temperaturen – Hitzeindex

Die gefühlte Temperatur, auch als "Hitzeindex" bekannt, wird oft stärker wahrgenommen als die tatsächliche Außentemperatur. Morgens spüren wir ein thermisches Gefühl von 24.35ºC, das im Laufe des Tages auf sengende 33.13ºC steigt. Am Nachmittag fühlt es sich mit 31.28ºC etwas milder an, und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf beruhigende 26.22ºC. Bereiten Sie sich auf einen heißen Tag vor, aber vergessen Sie nicht, sich abzukühlen und genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen!

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei stabilen 1010 hPa liegen, mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 43%. Es weht ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.41m/s aus Richtung 199º, mit Böen von bis zu 4.26m/s. Die Wolkendecke beträgt lediglich 8%, was eine klare Sicht auf den azurblauen Himmel verspricht, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0% - das perfekte Wetter, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.