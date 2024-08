Wenn es um das Wetter in Alcúdia geht, können wir mit absoluter Zuverlässigkeit sagen, dass der 13. August 2024 ein typisch sommerlicher Tag auf dieser malerischen Insel Mallorcas sein wird. Die Temperaturen bewegen sich angenehm im mittleren Sommerbereich, und der Himmel präsentiert sich fast wolkenlos - ideal für alle, die den sonnenverwöhnten mediterranen Charakter der Insel genießen wollen.

Temperaturen des Tages

Mit einer Mindesttemperatur von 25.48ºC am Morgen und einer Höchsttemperatur von 33.74ºC im Laufe des Tages ist es ein typischer Tag, den man erwarten würde, auf dieser paradiesischen Insel. Weiterhin erwartet uns tagsüber eine sehr angenehme Temperatur von etwa 32.46ºC, während wir am Nachmittag mit 31.41ºC und in der Nacht mit kühlen 26.58ºC rechnen können.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind etwas höher als die tatsächlichen Werte, was auf die strahlende Sonne und die generelle Erwärmung durch das umliegende Mittelmeer zurückzuführen ist. Am Morgen werden wir unter einem angenehmen thermometerähnlichen Gefühl von 25.89ºC aufwachen. Im Laufe des Tages steigt die gefühlte Temperatur auf 33.78ºC an und bleibt während des Nachmittags nahezu unverändert bei 33.1ºC. In der Nacht können wir uns auf eine relativ kühle gefühlte Temperatur von 26.58ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Laufe des Tages können wir einen stabilen Atmosphärendruck von etwa 1010 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 44% erwarten. In Sachen Wind erwartet uns eine angenehme Brise mit einer Geschwindigkeit von 6.81 m/s in Richtung 146º und Böen von bis zu 8.43 m/s. Die Chancen auf Regen sind äußerst gering, während der Himmel größtenteils wolkenlos bleibt, mit nur 1% Wolkendecke.