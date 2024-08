Der schöne Ort Santanyí auf der traumhaften Insel Mallorca erwartet uns am 13. August 2024 mit einem erfrischenden Sommerwetter, das eine willkommene Abwechslung zur derzeit herrschenden Hitzewelle darstellt. Die Voraussage prophezeit eine angenehme Balance zwischen sonnigen Bedingungen und einer leichten Brise, was den Feriengenuss für Einheimische und Urlauber perfektionieren wird.

Die Tages-Temperatur im Detail

Aufgehend mit dem Morgenlicht werden die Temperaturen bei knapp 24.94ºC liegen, ein morgenlicher Frühling in der sonst verwöhnten Hitze des Sommers. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt mit einem Maximum von etwa 30.07ºC, das ein ideales Klima für jegliche Outdoor-Aktivitäten bietet. Der Nachmittag bringt einen leichten Rückgang auf angenehme 28.15ºC und die Nacht kühlt sich auf 25.8ºC ab, ideal für eine erholsame Nachtruhe.

Gefühlte Wärme über den Tag

Mallorca's strahlende Sonne und die umgebende Meeresbrise erzeugen für uns Gefühlstemperaturen, die leicht über den tatsächlichen Temperaturen liegt. So fühlt sich die 24.94ºC morgentliche Wärme wie 25.55ºC an, während die tagsüber erzielten 30.07ºC bei uns ein Wärmegefühl von rund 31.65ºC erzeugen. Am Nachmittag empfinden wir die 28.15ºC als 30.42ºC, während die gefühlte Nachttemperatur mit etwa 26.58ºC ein angenehmes Klima bietet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre wird einen Druck von 1011 hPa aufweisen, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 53 die perfekte Balance zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit darstellt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.84m/s in Richtung 146º und lässt Böen von bis zu 4.62m/s erwarten. Bei einer Wolkendecke von nur 3% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht uns ein makelloser Himmel zur Verfügung, unter dem wir die Schönheit Santanyís in vollen Zügen genießen können.