Herzlich willkommen zu unserer Wettervorhersage für Santa Ponsa auf Mallorca am 13. August 2024. Die Sonne auf unserer geliebten Insel zeigt sich heute wieder von ihrer besten Seite. Voraussichtlich können wir uns auf angenehm warme Temperaturen, entspannte Windverhältnisse und eine leuchtende Sonne ohne jegliche Regenwahrscheinlichkeit freuen. Beste Voraussetzungen also für einen perfekten Tag unter dem mallorquinischen Himmel.

Temperaturverlauf des Tages

Den heutigen Morgen beginnen wir mit erfrischenden 25.01ºC. Ideale Bedingungen für einen gemütlichen Spaziergang entlang des Strandes oder einen frühen Start in den Tag auf der Veranda mit einem leckeren Café con Leche. Im Tagesverlauf können wir uns über wohlige 29.66ºC freuen - die perfekte Temperatur um das klare, blaue Wasser des Mittelmeers zu genießen. Auch der Nachmittag bleibt mit 28.33ºC herrlich warm. In der Nacht kühlt es dann auf angenehme 26.25ºC ab und bietet somit die perfekte Kulisse für ein romantisches Dinner unter dem Sternenhimmel.

Das thermische Gefühl im Verlauf des Tages

Vergessen wir nicht, dass Zahlen nur die halbe Geschichte erzählen. Das gefühlte Wetter spielt eine ebenso wichtige Rolle in unserem Tagesverlauf. Heute Morgen fühlt sich die Temperatur bei 25.5ºC leicht wärmer an als sie ist. Diese angenehme Wärme hält auch über den Tag, wenn das Thermometer gefühlte 31.66ºC anzeigt und macht den Nachmittag bei 30.74ºC zur perfekten Siesta-Zeit. Die Nacht bleibt angenehm bei 26.25ºC und lädt zum Verweilen auf der Terrasse oder Balkon ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir alle wissen, ein guter Tag auf Mallorca hängt nicht nur von der Sonne alleine ab. Heute können wir uns auf einen stabilen atmosphärischen Druck von 1011 hPa freuen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 57%, was weder zu trocken noch zu feucht ist - optimal also für alle Aktivitäten unter freiem Himmel. Der Wind weht mit 4.53m/s aus Richtung 183º und Böen von 4.35m/s. Die Wolkendecke bleibt bei lediglich 5%, sodass uns der Himmel mit voller Klarheit zum Greifen nah erscheint. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was einen wolkenlosen Sternenhimmel für die Nacht verspricht.

Genießen Sie einen weiteren herrlichen Tag in Santa Ponsa, wertschätzen Sie die natürliche Schönheit unserer Insel und lassen Sie sich von dem mediterranen Klima verzaubern.