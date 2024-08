Einen wahrhaft strahlenden Tag erwartet uns in der malerischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca. Mit viel Sonne und idealen Temperaturen werden Einheimische und Touristen gleichermaßen verwöhnt. Ein typischer Augusttag auf der wunderschönen Balearen-Insel steht bevor.

Die Temperaturen: Sommerlich warm mit bis zu 29 Grad

Der Tag in Cala Rajada beginnt morgens mit angenehmen 25,45°C. Gegen Mittag steigt das Thermometer dann auf bis zu 28,85°C an. Auch der Nachmittag verspricht mit 28°C zuverlässig sommerliches Wetter. Wer den Tag mit einem abendlichen Spaziergang ausklingen lassen möchte, kann sich auf eine Nachttemperatur von 25,9°C freuen.

Gefühlte Temperaturen: Ein Wohlfühlklima für jeden

Doch nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle beim Wettererleben. Auch das thermische Gefühl kann das Wohlbefinden beeinflussen. Glücklicherweise liegt dieses auch in einem angenehmen Bereich: Morgens fühlt es sich an wie 26,06°C, am Tag sogar wie 30,64°C. Am Nachmittag lässt das Thermometergefühl dann etwas nach und erreicht 30,41°C, die Nacht empfindet man mit 26,66°C als angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Auch was Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind angeht, präsentiert sich das Wetter in Cala Rajada von seiner besten Seite. Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1010 hPa. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59% erwartet uns ein erfrischendes Klima. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,86m/s in Richtung 136° und wird von Böen von bis zu 7.3m/s begleitet. Damit ist für eine angenehme Brise an diesem sonnigen Tag gesorgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns in Cala Rajada ein Tag mit hervorragendem Wetter erwartet. Genießen Sie die Sonne, das angenehme Klima und die vielen Vorzüge, die Mallorca zu bieten hat.