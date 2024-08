Heute nehmen wir das Wetter in der malerischen Stadt Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca genauer unter die Lupe. Der 16. August verspricht ausgeglichene Temperaturen, eine spürbare Brise und die Möglichkeit für ein wenig Nässe. Unsere fundierte Prognose versorgt Sie wie immer mit allen wesentlichen Informationen, die Servicebereich und Wetterkarte einschließen. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über das Wetter in Sóller und starten Sie gut vorbereitet in den Tag.

Die Temperaturen: Frischer Morgen, milder Tag Der morgendliche Temperaturausreißer: Taupunkte behaupten Ihre Position und unser Morgen beginnt bei gediegenen 21.9ºC. Der Temperaturbogen spannt sich weiter über das Tagesgeschehen. Am Tag klettern die Werte auf wohltemperierte 25.1ºC, während am Nachmittag 25.36ºC nachgerufen werden. Die Mindesttemperatur liegt heute bei 21.39ºC und einer maximalen Temperatur von 26.98ºC. Gefühlte Temperaturen: Thermische Konstanz unter der Sonne Mallorcas Die gefühlten Temperaturen bleiben auf Kurs mit der objektiven Temperatur. Im Ergebnis heißt es: morgens 22.44ºC , tagsüber 25.55ºC, nachmittags 25.73ºC und nachts kühlen wir auf 23.4ºC ab. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Dreiklang der meteorologischen Indikatoren Blicken wir auf die wichtige Trias. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeitsprozentsatz und Windposition geben uns heute eine symphonisch harmonische Melodie vor. Der atmosphärische Druck harmoniert mit 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 72 Prozent sanft mitschwingt. Der Wind trägt, wie ein inspirierter Dirigent, seine eigene Note bei. Er bläst mit 4.57m/s und in Richtung 36º, wobei die Böen noch stärker ausfallen und mit einem Tempo von 6.64m/s daherkommen. Auch wolkentechnisch bleibt es spannend: Unsere Wolkendecke gibt sich heute zu 75% bedeckt. Und zu guter Letzt werden die Regenfans unter uns ihren Tag haben - die Regenwahrscheinlichkeit beläuft sich heute auf volle 100 Prozent. Ein facettenreicher Tag wartet in Sóller auf uns - malerische Kulisse inklusive. Als Ihr kompetenter Partner für Wetterprognosen halten wir Sie stets auf dem Laufenden und versorgen Sie mit dem gesamten Spektrum der notwendigen Wetterinformationen. Bleiben Sie also dran und starten Sie gut informiert in den Tag!