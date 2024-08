An diesem 16. August 2024 erwartet uns auf Mallorca in Alcúdia ein Tag voller vorhergesagter meteorologischer Phänomene. Mit einer vollen Wolkendecke und 100%igem Regenrisiko sollte der Regenschirm auf keinen Fall fehlen. Lassen Sie uns nun die verschiedenen Aspekte der anstehenden Wetterverhältnisse beleuchten.

Antizipierte Temperaturen

Von einem Mindest-Temperaturwert von 23.8ºC bis zum Höchstwert von 26.32ºC, die Temperaturen für den Tag haben etwas für jeden Geschmack. Der Morgen verspricht 24.77ºC, während am Tag die Temperatur auf 25.7ºC ansteigen wird. Am Nachmittag klettert die Quecksilbersäule weiter auf 25.87ºC und fällt in der Nacht leicht auf 25.29ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen für den Tag werden leicht über den realen Werten liegen. Morgens wird es sich wie 25.21ºC anfühlen und tagsüber wie 26.13ºC. Der Nachmittag bietet dann eine gefühlte Temperatur von 26.31ºC, während es nachts immer noch warm genug ist, um sich wie 25.78ºC anzufühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärische Bedingungen umfassen einen erwarteten Luftdruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Bezüglich Wind gibt es eine geschätzte Windstärke von 8.48m/s in Richtung 28º, mit Böen welche bis zu 9.74m/s erreichen könnten.

Abschließend, obwohl die Temperaturen mild sind, sollten Reisende und Einwohner wegen der hohen Regenwahrscheinlichkeit sich auf einen feuchten Tag vorbereiten. Bleiben Sie trocken und genießen Sie das mallorquinische Wetter, wie es kommt!