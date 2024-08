Eine der Hauptfreuden eines Urlaubs in Cala Millor, Mallorca, ist das stabile und angenehme Wetter, das die Insel genießt. Aber wie wird das Wetter am 16. August 2024 aussehen? Wir können in unserem detaillierten Bericht zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen und weiteren Wetterbedingungen wie Wind und Luftfeuchtigkeit nachlesen.

Temperaturen für den Tag

Zum Glück hält das angenehme Wetter in Cala Millor auch morgen an. Die minimale Temperatur wird 23.01ºC erreichen und die maximale Tageshöchsttemperatur wird bei 26.43ºC liegen. Der Morgen beginnt mit gemäßigten 23.44ºC, die sich im Tagesverlauf auf 25.77ºC steigern. Am Nachmittag zeigt das Thermometer milde 25.6ºC, bevor es zur Nacht hin auf 24.66ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Für alle, die sich fragen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt, gibt es auch gute Nachrichten. Die sogenannte "gefühlte Temperatur" wird den ganzen Tag über recht angenehm sein, beginnend mit 23.82ºC am Morgen, steigend auf 26.02ºC am Tag, und in den Nachmittag hinein bei etwa 25.89ºC verweilen, sogar in der Nacht wird sie minimal auf 25.09ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die weiteren Wetterindikatoren bleiben ebenfalls stabil. Der Druck liegt bei 1015 hPa, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.78m/s aus Richtung 359º und in Böen kann er bis zu 7.3m/s erreichen. Darüber hinaus besteht eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit bei einer Wolkendecke von 95%. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen!