Der Sommer ist in vollem Gange in Santanyi, wir schreiben den 16. August 2024. Dieser Tag wird eine Mischung aus angenehmen Temperaturen und möglicherweise Regen präsentieren. Mit Temperaturen, die von milden 22.26ºC bis hin zu maximalen 27.95ºC reichen, erwarten wir einen Tag, der sich für die Bewohner und Besucher von Santanyi perfekt zum Entspannen im Schatten der Pinien eignet.

Temperaturübersicht

Mit einer minimalen Temperatur von 22.26ºC in den frühen Morgenstunden erwärmt sich Santanyi, wie wir es erwarten, auf ein angenehmes 27.95ºC-Maximum für den Tag. Im Laufe des Tages erwarten wir eine Temperatur von etwa 27.31ºC am Tag, die sich in den späteren Stunden des Nachmittags auf 27.11ºC absenkt. Die Kühle der Nacht wird mit etwa 24.37ºC erwartet, was für eine angenehme Nachtruhe sorgt.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir wissen, ist die tatsächlich gemessene Temperatur nicht immer das, was unser Körper fühlt. Das thermische Gefühl, das wir morgens um 23.24ºC fühlen werden, wird im Laufe des Tages steigen und tagsüber 28.32ºC erreichen. Nachmittags bleibt es bei 28.3ºC, um in den Nachtstunden auf kühle 24.82ºC abzusinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei gemäßigten 58% liegt. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.83m/s aus der Richtung von 19º und kann Böen von bis zu 8.52m/s erreichen.

Eine Besonderheit des Wetters an diesem Tag ist die Wolkendecke, die 99% erreicht, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Daher raten wir dazu, bei allen Aktivitäten im Freien einen Regenschirm oder eine wasserabweisende Kleidung griffbereit zu haben.

Santanyí präsentiert sich also an diesem Sommertag als Ort entspannter Ruhe, an dem die Natur ihren eigenen Rhythmus bestimmt.