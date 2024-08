Willkommen bei der aktuellen Wetterinformation für Santa Ponsa, Mallorca, am 16. August 2024. Vom Morgen bis zur Nacht halten wir Sie auf dem Laufenden über das Wettergeschehen, inklusive Temperaturen, gefühlten Temperaturen, Luftdruck und -feuchtigkeit, Wind und Regenwahrscheinlichkeit. Der Tag erwartet uns mit Temperaturen von bis zu 27.75 ºC und minimalem Vormittagstief von 22.83 ºC. Aber das ist noch nicht alles, denn die tatsächlichen Bedingungen werden sich vielleicht anders anfühlen...

Temperaturen über den Tag verteilt

Der Morgen in Santa Ponsa wird mit einer angenehmen Temperatur von 23.31ºC starten. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Gegend auf 27.41ºC, bevor sie am Nachmittag ein bisschen auf 26.29ºC abkühlt. Wenn die Sonne untergeht, können wir eine Nachttemperatur von 24.64ºC erwarten. Ein sommerlicher Tag auf Mallorca, der den Besuchern perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Gefühlte Temperaturen: Was Sie wirklich erwarten können

Während die Thermometer solide Temperaturen anzeigen, wird das wirkliche Erlebnis das Thermometer vielleicht ein bisschen herausfordern. Morgens wird sich die Luft bei etwa 23.86ºC einpendeln. Am Tageshöhepunkt könnte sich das Quecksilber gefühlte 28.53ºC erreichen, bevor es am Nachmittag auf 26.29ºC fällt. Denken Sie an den Abend, so könnte es sich mehr wie 25.04ºC anfühlen. Das sommerliche Wetter verleiht den Aktivitäten draußen ein erfrischendes Gefühl.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Kleine Faktoren, große Wirkung

Die atmosphärischen Bedingungen machen einen großen Unterschied, wenn es um das tatsächliche Wohlbefinden geht. Der Luftdruck wird rund 1015 hPa betragen - ein durchschnittlicher Wert für die Gegend. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59% bleibt es größtenteils trocken, ideal für Besuche auf dem lokalen Markt oder Spaziergänge am Strand. Der Wind wird eine konstante Brise mit 4.91m/s aus Richtung 346º halten und könnte in Böen bis 5.43m/s erreichen. Je nach Windempfindlichkeit sollte man dies bei der Planung von Outdoor-Aktivitäten berücksichtigen.

Interessanterweise wird die Wolkendecke rund 86% betragen und es besteht eine hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit von 100%. Es könnte also sowohl Sonne als auch ein herrlicher sommerlicher Regenguss auf Sie warten. Wie auch immer Ihr Tag aussieht, denken Sie stets daran, passende Kleidung zu tragen und ausreichend Wasser bei sich zu haben, um den tropischen Bedingungen von Santa Ponsa entgegenzuwirken.