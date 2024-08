Unsere schöne Mittelmeerinsel Mallorca präsentiert uns morgen erneut ihre beeindruckende Vielfalt an Wetterlagen. Während sich auch die Promenaden von Cala Rajada wieder mit wetterbegeisterten Urlaubern füllen werden, bietet die Insel einen äußerst angenehmen und vergleichsweise stabilen Sommertag an. Freundliche Temperaturen und eine bedeutende Wolkenbedeckung gewährleisten den perfekten Rahmen für eine Mischung aus Sonnenanbetung und gediegener Erholung.

Die Temperaturen des Tages

Die erwarteten Temperaturen in Cala Rajada machen den Tag zu einem sommerlichen Vergnügen. Wir starten mit angenehmen 24.55ºC am Morgen, bevor die Temperatur auf bis zu 25.61ºC am Tag ansteigt. Auch der Nachmittag verspricht mit 25.71ºC weiterhin eine besondere Wärme, bevor die Nacht uns mit gemäßigten 25.46ºC in eine laue Sommernacht entlässt.

Gefühlte Temperaturen

Unser Gefühl für die Temperatur ist jedoch ebenso wichtig wie die tatsächlichen Grade auf dem Thermometer. Hier setzt uns der Tag morgens mit 24.91ºC in Schwung, während der hochstehende Sonnenstand tagsüber eine gefühlte Temperatur von 25.92ºC erzeugt. Beeindruckend konstant bleibt das thermische Empfinden am Nachmittag bei ebenfalls 26.06ºC und einer nächtlichen "Abkühlung" auf erneut angenehme 25.92ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch in Bezug auf unsere weiteren atmosphärischen Bedingungen verspricht der Tag spannend zu werden. Ein Atmosphärendruck von stabilen 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65% kennzeichnen das sommerliche Klima. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.24m/s aus 30º Richtung und kann in Böen bis zu 7.31m/s erreichen. Untermalt wird dieser idyllische Sommertag in Cala Rajada durch eine umfangreiche Wolkendecke von 95%, welche zusammen mit der vorausgesagten Regenwahrscheinlichkeit von 100% spannende Facetten in unser Wetterbild zaubern wird. Trotz allem bleibt die Freude auf einen rundum gelungenen Sommertag auf unserer wunderbaren Insel Mallorca bestehen. Denn wo sonst lässt es sich so schön im Regen tanzen wie hier in Cala Rajada?