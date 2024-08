Am 17. August 2024 verheißt das Wetter in Palma auf der Sonneninsel Mallorca klaren Himmel und wohlige Temperaturen. Sowohl Einheimische als auch Urlaubsgäste können sich auf einen Tag voller Sonnenschein freuen. Mit einer minimalen Temperatur von 23,48°C am Morgen und einer maximalen Temperatur von 29,61°C am Mittag, bietet der Tag ideale Bedingungen für verschiedenste Freizeitaktivitäten.

Detailansicht der Temperaturen Auch der detaillierte Temperaturverlauf des Tages verspricht angenehme Bedingungen. Der frühe Morgen startet mit erfrischenden 23,48°C. Zur Hochzeit des Tages, also um die Mittagszeit, steigt die Temperatur auf sommerliche 29,17°C an. Nachmittags lässt die Hitze mit 28,2°C etwas nach, bevor die Nacht mit milden 25,63°C sternenklar ausklingt. Wie empfinden wir die Temperaturen? Natürlich weiß jedermann, dass Temperaturen subjektiv empfunden werden. Unsere wissenschaftlich basierten Schätzungen ergeben für den 17. August in Palma folgendes Bild: Am Morgen dürfte sich die Temperatur bei 23,97°C knapp unter der gefühlten Schwellenwärme von 24°C abspielen. Tagsüber heizt sich das Bild bei 30,56°C deutlich auf, um nachmittags auf 29,4°C abzukühlen. Nachts dürfen wir uns dann auf eine gefühlte Temperatur von balmy 26,15°C einstellen. Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum vollständigen Wetterbild gehört ebenfalls der atmosphärische Druck, der bei 1016 hPa liegen wird. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% ist von einer angenehmen Trockenheit auszugehen. Der Wind weht mit 5,34 m/s aus der Richtung 240° und frischt in Böen bis auf 4,53 m/s auf. Die Wolkendecke wird lediglich 1% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 - perfekte Bedingungen, um den Tag unter dem klaren Himmel von Palma zu genießen!