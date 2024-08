Wir haben den neuesten Wetterbericht für all die Ortsansässigen und Besucher, die den 17. August 2024 in Sóller verbringen werden. Bereiten Sie sich auf einen typischen sommerlichen Tag auf unserer schönen Insel vor, mit angenehmen Temperaturen und einem leichten Regenschauer, der etwas Abkühlung in die heiße Mitte des Tages bringt. Warum nicht den kühleren Morgen nutzen, um einen Ausflug zu machen, bevor Sie am Nachmittag ein gemütliches Schläfchen halten? Lassen Sie uns in die Einzelheiten eintauchen.

Temperaturen des Tages Mit einer minimalen Temperatur von 22.69 ºC wird es ein angenehmer Morgen, ideal für eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn oder einem leckeren Frühstück in einem der charmanten Straßencafés Sóllers. Der Tag erwärmt sich auf eine maximale Temperatur von 29.76 ºC. Am Nachmittag werden die Temperaturen etwas auf 28.11 ºC sinken und in der Nacht erhalten wir die wohlverdiente Abkühlung, mit angenehmen 24.24 ºC. Gefühlte Temperaturen Das tatsächliche Thermometer mag eine Sache sein, aber wie wir das Wetter erleben, hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Temperaturen anfühlen. Bereiten Sie sich morgens auf ein Gefühl von 23.23 ºC vor, während das Thermometer auf 30.55 ºC klettert, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht. Am Nachmittag werden Sie eine gefühlte Temperatur von 28.86 ºC erleben, und in der Nacht wird die gefühlte Temperatur bei etwa 24.76 ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Wetterstation zeigt einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 49%. Der Wind wird mit 2.87 m/s wehen, mit Böen, die bis zu 3.84 m/s erreichen können, und nimmt die Richtung 7º ein. Die Wolkendecke bleibt bei spärlichen 1%. Ziehen Sie also schon mal Ihre Sonnenbrille auf, aber behalten Sie Ihren Regenschirm in Reichweite, denn die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 44%. Zusammenfassend sollte der 17. August in Sóller ein angenehmer Tag sein, trotz des leichten Regens. Also, genießen Sie Ihren Tag in unserem wunderschönen Städtchen!