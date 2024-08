Ein ungewöhnlicher, aber erfrischender Tag steht uns in Alcúdia bevor. Während die meisten Leute Mallorca als sonnengetränkte Insel betrachten, gibt es auch Tage wie diesen, an dem uns das Wetter die Vielfalt und die Lebendigkeit von Mutter Natur zeigt. Der heutige Tag lässt uns Alcúdia von einer anderen Seite betrachten, ohne jedoch sein angenehmes Klima zu verlieren.

Temperaturen jenseits der Durchschnittswerte

Auch wenn sich ein leichter Regen ankündigt, bleiben die Temperaturen in Alcúdia angenehm mild. Mit einer minimalen Temperatur von 24.2ºC und einem Hoch von 28.03ºC, sind wir weit entfernt von kalten Temperaturen. Also keine Sorge, Alcúdia bleibt auch heute ein Badevergnügen. Mit Tageshöchstwerten von 27.57ºC am Tag und 27.61ºC am Nachmittag, und einer nächtlichen Temperatur von 25.92ºC.

Der Faktor der gefühlten Temperatur

Trotz des Regens sind die gefühlten Temperaturen in Alcúdia heut deutlich höher als die tatsächlichen Messwerte. Morgens erwarten wir 25.65ºC, tagsüber klettert das Thermometer bis auf 28.93ºC, während es sich am Nachmittag mit 28.8ºC etwas abkühlen wird. Die Nachttemperaturen liegen bei angenehmen 26.42ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Trotz des Wetters bleiben der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit im gemäßigten Bereich. Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61% ist das Wetter angenehm, ohne dass es sich schwül anfühlt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.68m/s aus Richtung 341º und erreicht Böen von bis zu 7.36m/s. Trotz des leichten Regens ist die Wolkendecke mit 1% sehr gering, was auf einen klaren Nachthimmel hindeutet.

Während wir einen Regenschirm empfehlen, sollten Sie sich von dem leichten Regen nicht abschrecken lassen. Heute ist ein idealer Tag, um das historische Alcúdia in all seiner Vielfalt zu erkunden. Und wer weiß, vielleicht haben Sie sogar das Vergnügen, einen Regenbogen über der wunderschönen Kulisse der Stadt zu sehen.