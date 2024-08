Eine leichte Erfrischung erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Millor am 17. August 2024, denn der Himmel über dem beliebten Badeort auf Mallorca wird von leichten Regenfällen bedeckt. Unterbrochen wird der Regenfall von warmen Sonnenstrahlen und einer milden Brise. Die Temperaturen bleiben konstant und sorgen damit für das ideale Wetter, um die Insel zu erkunden oder im Sand zu entspannen.

Temperatur Überblick

Die Temperatur wird sich im Laufe des Tages nur leicht verändern. Die erwartete minimale Temperatur für den Tag beträgt 23,82ºC, während das Quecksilber im Thermometer auf maximal 27,49ºC steigen wird. Am Morgen sollten Sie mit einer Temperatur von 24,63ºC rechnen, während sie tagsüber auf 27,13ºC ansteigt. Am Nachmittag wird sie leicht auf 26,78ºC fallen und nachts sollte sie sich bei 25,28ºC einpendeln.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Trotz des leichten Regens, wird das thermische Gefühl angenehm sein. Am Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei 25,08ºC, während sie tagsüber auf 28,25ºC steigt. Am Nachmittag sollten Sie mit einer gefühlten Temperatur von 27,94ºC rechnen und in der Nacht wird es sich bei 25,77ºC weiterhin behaglich anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Apropos Atmosphäre, der Luftdruck beläuft sich auf 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60 Prozent, was eine relative Trockenheit mit sich bringt, die durch den leichten Regen ausgeglichen wird. Der Wind wird mit 6,55m/s aus 341º kommen und kann in Böen sogar bis zu 9,41m/s erreichen. Angesichts dessen kann man also sagen, dass ein leichter Wind die Segel setzt und für eine angenehme Brise sorgt, ganz zu schweigen von der erwarteten geringen Wolkendecke von 2 Prozent und der Regenwahrscheinlichkeit von 54 Prozent.

Zusammengenommen sorgt das Wetter in Cala Millor damit für einen erfrischende Auszeit vom heißen Hochsommer, und bietet die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Insel in aller Ruhe zu genießen.