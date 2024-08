Die Temperaturen in Port d'Andratx am 17. August 2024 reichen von milden 25,69ºC am frühen Morgen bis zu warmen 27,79ºC am Nachmittag. Bei klarer Himmelsstruktur verspricht der Tag angenehmes Wetter für alle Einheimischen und Besucher, die diesen schönen Teil Mallorcas genießen möchten.

Temperaturen im Tagesverlauf Die Mindesttemperatur des Tages wird am Morgen mit 25,69ºC erwartet. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 27,4ºC und erreicht am Nachmittag mit 27,58ºC seinen Höhepunkt. Bei Einbruch der Nacht erwarten wir eine moderate Abkühlung auf 26,81ºC. Gefühlte Temperaturen In Bezug auf die gefühlten Temperaturen ist morgens mit einer etwas höheren Temperatur von 26,27ºC zu rechnen, die sich tagsüber auf 28,87ºC erhöht. Am Nachmittag wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 29,34ºC anzeigen, während die Nacht mit 28,77ºC etwas kühler ausfallen wird. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck wird sich bei 1016 hPa stabilisieren, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63%. Es werden leichte Winde aus Richtung 181º mit Geschwindigkeiten von etwa 5 m/s erwartet. Vereinzelte Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5,66 m/s erreichen. Trotz der klaren Wetterbedingungen beträgt die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge 0%. Ob Sie nun einen entspannten Tag am Strand oder eine spannende Erkundungstour durch Port d'Andratx planen, das Wetter wird auf jeden Fall auf Ihrer Seite sein. Genießen Sie den klaren Himmel und die angenehmen Temperaturen in der wunderbaren Umgebung von Mallorca. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, genügend Wasser zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen.