In der malerischen Stadt Santanyí auf der Insel Mallorca erwartet uns am 17. August ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Mit minimalen Temperaturschwankungen zwischen Morgen und Nacht ist es der perfekte Tag, um die Schönheit des Ortes zu erkunden und einen Tag am Mittelmeer zu genießen.

Temperaturtrends des Tages

An diesem Tag beginnt die Temperatur bei gemütlichen 23.82ºC am Morgen und steigt auf 29.08ºC am Tag. Am Nachmittag werden die Temperaturen etwas abkühlen und 27.44ºC erreichen, bevor sie in der Nacht auf 25.75ºC sinken. Mit einer maximalen Temperatur von 29.34ºC bietet der Tag ein angenehmes Wetter zum genießen.

Sensation der gefühlten Temperaturen

Obwohl die realen Temperaturen wichtig sind, ist das gefühlte Thermometer das, was wir tatsächlich auf unserer Haut verspüren. Morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 24.22ºC, was auf 30.29ºC am Tag ansteigt - eine ideale Temperatur, um die Strände von Santanyí zu genießen. Im Laufe des Nachmittags können wir eine gefühlte Temperatur von 28.84ºC erwarten, die sich in eine angenehme 26.31ºC in der Nacht verwandelt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre bietet einen Druck von 1015 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%, was für die Gesundheit angenehm und erträglich ist. Ein leichter Wind wird wehen mit 4.8m/s in Richtung 213º und Böen von 6.62m/s, was eine angenehme Brise am Meer macht.

Der klare Blick auf den Himmel wird durch eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0 bestätigt. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrillen und Sonnencreme ein, denn es erwartet uns ein herrlicher Tag in Santanyí!