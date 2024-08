Inmitten des Hochsommers erwartet Cala Rajada auf Mallorca ein interessantes Wetterphänomen. Der 17. August 2024 wird mit leichtem Regen kennzeichnen sein, trotz insgesamt angenehmen und warmen Temperaturen. Nach einer minütlichen Analyse der Wetterdaten, können wir uns auf einen feuchten, aber dennoch charmanten Sommertag auf der beliebten Urlaubsinsel freuen.

Temperaturspektrum des Tages

Die Temperaturen für den vorliegenden Tag werden insgesamt sehr mild sein, typisch für die klimatischen Bedingungen eines Augusts in Cala Rajada. Die gemessene minimale Temperatur wird sich auf 24.42ºC beziffern und die Höchsttemperatur wird bei angenehmen 26.73ºC liegen. Der Tag startet mit 25.46ºC am Morgen, steigt im Laufe des Tages auf bis zu 26.63ºC und endet mit einer nächtlichen Temperatur von 25.77ºC.

Gefühlte Temperaturen

Unsere Sinne können das Wetter oft anders interpretieren als die tatsächlichen Messwerte. Das thermische Gefühl morgens wird bei etwa 25.94ºC liegen, während es im Laufe des Tages auf 26.63ºC und dann wieder auf 26.49ºC am Nachmittag absinkt. Die Nacht bringt ein gefühltes Temperaturniveau von etwa 26.28ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen spielen eine wesentliche Rolle bei der Wetterentwicklung. Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1016 hPa liegen und die Luft wird eine Feuchtigkeit von 64% aufweisen, was den leichten Regenfällen entspricht, die vorhergesagt werden. Der Wind wird dabei eine Geschwindigkeit von 7.6m/s in Richtung 344º erreichen und in Böen sogar bis zu 9.55m/s. Die Wolkendecke wird voraussichtlich bei 2% liegen, womit wir trotz der gelegentlichen Regenschauer einen größtenteils klaren Himmel über Cala Rajada erwarten können.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die Bewohner und Besucher von Cala Rajada auf einen unverwechselbaren Tag freuen können: Sonne und leichter Regen vermischen sich bei sommerlichen Temperaturen zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis.